Sastanak o obilježavanju 35 godina rada Narodne skupštine Srpske

U Banjaluci će danas biti održan sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 35 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske, najviši ustavni i zakonodavni organ u strukturi vlasti Srpske i centralna institucija parlamentarnog uređenja Republike Srpske, osnovana je 24. oktobra 1991. godine kao Skupština srpskog naroda u BiH.

Odluku o tome donijeli su poslanici izabrani na izborima u jesen 1990. godine.