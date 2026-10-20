Logo

Sastanak o obilježavanju 35 godina rada Narodne skupštine Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
20.10.2026 07:26

Komentari:

0
Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

U Banjaluci će danas biti održan sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 35 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske, najviši ustavni i zakonodavni organ u strukturi vlasti Srpske i centralna institucija parlamentarnog uređenja Republike Srpske, osnovana je 24. oktobra 1991. godine kao Skupština srpskog naroda u BiH.

Odluku o tome donijeli su poslanici izabrani na izborima u jesen 1990. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

Sastanak

Godišnjica

Banja Luka

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Директор РиТЕ Гацко Максим Скоко

Republika Srpska

Skoko za ATV o krađi goriva u RiTE Gacko: Uprava ima nultu toleranciju na kriminalne radnje

9 h

3
Ђокић за АТВ: Да струју наплаћујемо као у ФБиХ, имали бисмо 120 милиона КМ више прихода

Republika Srpska

Đokić za ATV: Da struju naplaćujemo kao u FBiH, imali bismo 120 miliona KM više prihoda

10 h

4
Соларни панели на пољу

Republika Srpska

U Srpskoj više od 2.400 solarnih postrojenja, planira se izgradnja još tri velike elektrane

10 h

2
Ђокић за АТВ: Имали смо агронома на челу термоелектране, политичка кадровања довела су до проблема

Republika Srpska

Đokić za ATV: Imali smo agronoma na čelu termoelektrane, politička kadrovanja dovela su do problema

11 h

8

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

33

Više banjalučkih ulica danas bez struje, provjerite da li ste na spisku

07

26

Sastanak o obilježavanju 35 godina rada Narodne skupštine Srpske

07

22

Temperatura do 26 stepeni, ali stiže promjena

07

12

Još jedan klub pretekao Partizan i Zvezdu u trci za mjesto u Evroligi

07

11

Žene vode manje od trećine poslova u Njemačkoj, a ova zemlja je na vrhu EU

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima