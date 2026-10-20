Sastanak o obilježavanju 35 godina rada Narodne skupštine Srpske

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci će danas biti održan sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 35 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske.
Narodna skupština Republike Srpske, najviši ustavni i zakonodavni organ u strukturi vlasti Srpske i centralna institucija parlamentarnog uređenja Republike Srpske, osnovana je 24. oktobra 1991. godine kao Skupština srpskog naroda u BiH.
Odluku o tome donijeli su poslanici izabrani na izborima u jesen 1990. godine.
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