Ćosić: Mržnja prema Srbima manifestovana i kroz uvredljivi grafit na srpskoj zastavi

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je da uvredljiva poruka na muralu srpske trobojke u Istočnom Novom Sarajevu manifestuje mržnju prema Srbima koja je počela da se ispoljava onog dana kada je ubijen srpski svat na Baščaršiji.

"Danas je ta ista mržnja manifestovana kroz uvredljivi grafit `genocidaši` na muralu, a realizuju ga dvije različite generacije zadojene istim principima i osjećanjima mržnje prema svemu što je srpsko", rekao je Ćosić Srni.

On je naveo da 1992. godine nijedan Srbin nije bio spreman da započne rat i žrtvuje mir zbog toga što možda ne voli muslimane.

"Ne postoji nijedan Srbin koji mrzi muslimane Bošnjake, već nas oni jednostavno ne interesuju. Interesuju nas kao narod pored kog treba da živimo, sa kojim treba da poslujemo, funkcionišemo i radimo, što je sasvim normalno, ali osjećanja mržnje nemamo", rekao je Ćosić.

On je istakao da napisati "genocidaši" na ustavnoj zastavi Republike Srpske govori o stepenu i intenzitetu mržnje.

Republika Srpska Na srpskoj trobojci u Istočnom Sarajevu ispisano "genocidaši"

"Mržnja uništi onoga ko je ispoljava i koga obuzima", rekao je Ćosić.

On je ocijenio da je možda i bolje da ima ovakvih poruka i da se suštinski zna da BiH na ovakav način ne može nikada da funkcioniše.

Ćosić pretpostavlja da ovaj uvredljivi grafit ima veze sa jučerašnjim bilbordima sa fotografijom muslimanskog ratnog lidera Alije Izetbegovića, uz poruku da 23 godine nakon njegove smrti krvave ruke nisu oprane, niti su odgovorni za muslimanske zločine nad Srbima zaboravljeni.

On je naveo da je riječ o ispravnoj poruci, jer je Alija Izetbegović bio najveći zagovornik rata zarad takozvane nezavisnosti BiH.

Ćosić je ukazao da niko nije otišao u Sarajevo i postavio bilborde sa tom porukom, već je to učinjeno u Istočnom Sarajevu.

"Ali, kada neko dođe u vaše dvorište i na taj način vas vrijeđa, to govori o svijesti tih ljudi", zaključio je Ćosić, prenosi Srna.