U realizaciji 1.054 ugovora o zakupu i 68 o koncesiji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske trenutno prati realizaciju 1.054 ugovora o zakupu za korištenje 10.454 hektara poljoprivrednog zemljišta, kao i 68 ugovora o koncesiji za korištenje 12.470 hektara, rečeno je Srni u ovom ministarstvu.

Prikupljena sredstva po osnovu plaćene zakupnine i koncesione naknade na godišnjem nivou iznose 2.230.000 KM.

U posljednjih godinu dana zaključena su četiri ugovora o koncesiji na području Gradiške i dodijeljena 703 hektara poljoprivrednog zemljišta, a izmijenjeno je pet ugovora u smislu izuzimanja određenih površina i produžetka roka koncesije.

"Ministarstvo je u protekloj godini donijelo više od 50 rješenja kojima se daju saglasnosti za zaključenje ili izmjenu ugovora o zakupu. Postupak dodjele u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske sprovode jedinice lokalne samouprave, uz saglasnost Ministarstva", pojasnili su u ovom resoru.

Odjeljenje za upravljanje poljoprivrednim zemljištem pri Ministarstvu uradilo je Program krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, kojim su identifikovane zapuštene površine u 18 lokalnih samouprava i predložene mjere.

Pravo na podsticaje za krčenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske imaju porodična poljoprivredna gazdinstva, čiji je nosilac ili član starosti do 40 godina, zaključio ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u svojini Srpske do 31. oktobra tekuće godine.

Visina podsticaja po hektaru iskrčenog zemljišta iznosi do 3.000 KM za zemljište obraslo niskim rastinjem i korovskim biljem, do 6.000 KM za zemljište obraslo niskim i visokim drvenastim rastinjem, a do 10.000 KM za zemljište obraslo visokim drvenastim rastinjem.