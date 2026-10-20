Minić: Žrtva porodice Košarac obavezuje nas da čuvamo Srpsku

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je povodom potresnog svjedočenja Nike Košarca, koji je u proteklom ratu u jednom danu izgubio dva sina, da ogromna žrtva obavezuje Srbe da čuvaju svaki pedalj Republike Srpske, mir i slobodu.

"Bolno i potresno je svjedočenje Nike Košarca, koji je u jednom danu, u istom rovu, izgubio dva sina, Spasimira i Milomira, borce Vojske Republike Srpske. Porodica Košarac je sinove sahranila dva puta, drugi put na Novom Zejtinliku, nakon egzodusa sarajevskih Srba", naveo je Minić na "Iksu".

Niko Košarac sa Sokoca svjedočio je za Memorijalni centar Republike Srpske o pogibiji sinova Spasimira i Milomira u redovima Ilijaške brigade u istom danu 1994. godine čije su posmrtne ostatke u egzodusu prenijeli i sahranili na vojničkom spomen-groblju Novi Zejtinlik.