Logo

Tuča u Brodu, jedna osoba teško povrijeđena, prevezena na UKC

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
20.10.2026 10:46

Komentari:

0
Туча у Броду, једна особа тешко повријеђена, превезена на УКЦ

D.V. iz Broda uhapšen je juče zbog sumnje da je pretukao drugu osobu u ovom gradu i nanio mu teške tjelesne povrede.

"Policijski službenici Policijske stanice Brod su juče, 19.10.2026. godine, lišili slobode lice inicijala D.V. iz Broda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo „Teška tjelesna povreda“. Za navedeno lice postoje osnovi sumnje da je 18.10.2026. godine na području opštine Brod fizički napalo drugo lice i nanijelo mu teške tjelesne povrede", navode iz PU Doboj.

Oštećeno lice je prevezeno u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci radi pružanja ljekarske pomoći.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a rad na dokumentovanju navedenog krivičnog djela je u toku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nasilje

UKC Republike Srpske

pretučen muškarac

Komentari (0)

Više iz rubrike

Велика полицијска акција: Претреси на више локација, ухапшено осам особа због покушаја убиства

Hronika

Velika policijska akcija: Pretresi na više lokacija, uhapšeno osam osoba zbog pokušaja ubistva

2 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Zatražen pritvor za mladića zbog smrti maloljetnika koji je pao sa automobila

18 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Radnik pošte glavom razbio izlog? Sumnja se na jedno

19 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

U teškoj nesreći povrijeđene dvije osobe: Saobraćaj se odvija naizmjenično

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

27

Minić: Najveća želja mi je da nam Srpsku ispune dječija graja i smijeh

13

19

Ostvarila je mnoge snove, ali na ovaj još čeka: Adriana Lima otkrila svoju najveću želju

13

06

Usvojen program obilježavanja 35 godina Narodne skupštine, svečana akademija 24. oktobra u Palama

13

02

"Elmedin će proći kao el-Mudžahedin, el-Šmitedin"

12

50

"Memorijalni centar prikazuje istinu o stradanju Srba i dobiće još bolju logistiku"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima