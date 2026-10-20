Tuča u Brodu, jedna osoba teško povrijeđena, prevezena na UKC

D.V. iz Broda uhapšen je juče zbog sumnje da je pretukao drugu osobu u ovom gradu i nanio mu teške tjelesne povrede.

"Policijski službenici Policijske stanice Brod su juče, 19.10.2026. godine, lišili slobode lice inicijala D.V. iz Broda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo „Teška tjelesna povreda“. Za navedeno lice postoje osnovi sumnje da je 18.10.2026. godine na području opštine Brod fizički napalo drugo lice i nanijelo mu teške tjelesne povrede", navode iz PU Doboj.

Oštećeno lice je prevezeno u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci radi pružanja ljekarske pomoći.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a rad na dokumentovanju navedenog krivičnog djela je u toku.