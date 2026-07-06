Погледајте шта пише у Приједлогу декларације о заштити виталног националног интереса српског народа у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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У Приједлогу декларацији о заштити виталног националног интереса српског народа у БиХ, која ће се сутра наћи на посебној сједници Народне скупштине, указано је на неопходност да се кроз парламентарне процедуре на нивоу БиХ врате дејтонске надлежности Републике Српске, што укључује и поништење низа одлука високих представника.
Како је наведено у тексту Приједлога, то се односи на одлуке које су мимо устава и закона одузете Српској уз свесрдну подршку дијела међународне заједнице и унитаристичких снага у БиХ.
Наглашено је да то на крају подразумијева и престанак мандата ОХР-а и високог представника и окретање дијалогу и политичком договору свих релевантних политичких субјеката о будућности БиХ.
Народна скупштина Републике Српске наглашава важност одбране демократски изабраних институција Српске од свих покушаја да буду смањене или укинуте њихове надлежности и пренијете на ниво унитарне БиХ, супротно уставима Српске и БиХ, а које је верификовао Дејтонски мировни споразум као међународни уговор.
Народна скупштина подсјећа на важност спречавања свих покушаја да се одузме имовина Републике Српске, а да се власништво над њом као и њеним кориштењем пренесе на ниво БиХ и у том смислу је потребно пооштравање законских прописа и кажњавање свих злоупотреба који се односе на ово витално национално питање.
Заштита културно-историјског насљеђа, поред осталог, споменика националне културе, језика, писма, православних храмова, српских гробаља и слично од негирања, присвајања и ревизије историјских чињеница у овој области је од изузетног значаја.
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Циљ треба да буде економски одржива и социјално стабилна Српска у којој ће се сви њени дијелови равноправно развијати како би се младима пружиле подједнаке шансе за нормалан живот са извјесном перспективом за њих и њихове породице ако остану у срединама гдје су рођени и гдје могу имати сигурно запослење.
Стабилан економски развој подразумијева најоштрији обрачун са криминалом и корупцијом, посебно у јавним предузећима и институцијама, пише у тексту Приједлога декларације, преноси Срна.
Народна скупштина позива на даље продубљивање сарадње са Србијом на основу Споразума о успостављању специјалних паралелних односа у економском, културном, образовном, инфраструктурном, безбједносном и свим другим секторима.
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"Ова сарадња ни у којем погледу није усмјерена против друга два народа у БиХ нити против било које сусједне земље, него доприноси миру и стабилности у БиХ", наглашено је у тексту Приједлога.
Њен циљ је, додаје се, да се још више ојача и учврсти српски национални идентитет и да Српска и Србија остану сигурни гаранти опстанка српског народа на овим одувијек турбулентним балканским просторима.
Наведено је да је доношење Декларације иницијатива Асоцијације "Ствараоци Републике Српске" и Борачке организација Републике Српске.
Приједлог одлуке о усвајању Декларације о заштити виталних националних интереса српског народа у БиХ, по хитном поступку, требало би да се нађе пред посланицима на сутрашњој посебној сједници чији почетак је заказан за 10.00 часова.
(СРНА)
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