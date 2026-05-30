Hegset: Odnosi SAD i Kine bolji nego ranije,ali oprez zbog brzog uspona kineske vojske

30.05.2026 08:00

Foto: Tanjug / AP

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da su odnosi između SAD i Kine bolji nego prethodnih godina, zahvaljujući rukovođenju američkog predsjednika Donalda Trampa, ali je istovremeno upozorio na brz uspon azijske vojne sile.

U svom govoru na godišnjem Azijskom forumu bezbjednosti Šangri-La, Hegset je rekao da postoji "opravdana uzbuna" u Indo-Pacifiku usljed "istorijskog gomilanja kineske vojske i širenja njenih vojnih aktivnosti u regionu i šire", prenosi Kjodo.

Američki ministar je dodao da će Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima, spriječiti da "bilo koji hegemon" dominira Azijom i "naruši regionalnu ravnotežu moći", kao i da "potkopa ravnotežu koju svi teže da očuvaju".

- Ne pristupamo ovom izazovu sa nepotrebnom konfrontacijom, već sa stavom odmjerene i promišljene snage. Naš fokus je jak, tih i jasan - rekao je Hegset.

Istakao je da je održavanje otvorenih linija komunikacije između vojske ključno za SAD i Kinu, kako bi se smanjio rizik od pogrešnih procjena, prenosi Tanjug.

Da bi se osigurao mir i prosperitet u Aziji, koju je opisao kao najdinamičnije ekonomsko područje na svijetu, Hegset je pozvao Kinu da poštuje dugogodišnje prisustvo Sjedinjenih Američkih Država u regionu, naglašavajući da su SAD pacifička nacija.

Njegove izjave su uslijedile dvije nedjelje nakon samita američkog predsjednika Donalda Trampa i kineskog predsjednika Si Đinpinga u Pekingu, tokom kojeg su dvije strane dale prioritet stabilizaciji odnosa između dvije rivalske sile u odnosu na rješavanje glavnih geopolitičkih i ekonomskih pitanja.

Rusija nije gađala Rumuniju, priznanje iz Bukurešta

Prognoza za ljeto: Svaki mjesec topliji od prosjeka

Njujork tajms: Tramp nije donio odluku o sporazumu

Mađar: Mađarska će ispuniti uslove za pristup sredstvima EU

