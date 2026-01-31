Додик: Слободни су само они народи који имају своју државу

Извор:
СРНА
31.01.2026
19:57
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да су данас у свијету слободни само они народи који имају своју државу, те истакао да је пуно људи уложило своје животе да би се сачувао идентитет српског народа.
Додик је на Светосавској академији у Будимпешти истакао да жели да има своју државу и да цијени мађарског премијера Виктора Орбана који жели да јача свој народ.
"Зашто неки мисле да је то лоше?", упитао је Додик.
Он је навео да даје подршку Орбану у напорима да одбрани Мађарску од најезде неолиберализма који нуди губитак националног и државног идентитета.
Додик је истакао да не жели никакав сукоб и да је човјек мира.
Он је навео да српски и мађарски народ повезује хришћанство и да је захвалан Орбану за добре и толерантне односе.
"То је синергија између Републике Српске, Србије и Мађарске. Увјерен сам да се кроз политичке процесе које воде мађарски премијер и предсједник Србије Александар Вучић могу остварити наши интереси", рекао је Додик.
Поручио је да жели да буде дио успјеха српског народа и да буде ту када је тешко.
Додик је истакао да орден Самоуправе Срба у Мађарској за заслуге за српски народ, који му је уручен вечерас на Светосавској академији, дијели са народом Републике Српске, Србије и мађарским пријатељима.
Он је рекао да је Свети Сава живот и путоказ и да је поносан што га је породица упутила на Светосавље.
