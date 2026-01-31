Logo
Large banner

Додик: Слободни су само они народи који имају своју државу

Извор:

СРНА

31.01.2026

19:57

Коментари:

0
Додик на Светосавској академији
Фото: Срна

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да су данас у свијету слободни само они народи који имају своју државу, те истакао да је пуно људи уложило своје животе да би се сачувао идентитет српског народа.

Додик је на Светосавској академији у Будимпешти истакао да жели да има своју државу и да цијени мађарског премијера Виктора Орбана који жели да јача свој народ.

"Зашто неки мисле да је то лоше?", упитао је Додик.

Он је навео да даје подршку Орбану у напорима да одбрани Мађарску од најезде неолиберализма који нуди губитак националног и државног идентитета.

Додик је истакао да не жели никакав сукоб и да је човјек мира.

Он је навео да српски и мађарски народ повезује хришћанство и да је захвалан Орбану за добре и толерантне односе.

"То је синергија између Републике Српске, Србије и Мађарске. Увјерен сам да се кроз политичке процесе које воде мађарски премијер и предсједник Србије Александар Вучић могу остварити наши интереси", рекао је Додик.

Поручио је да жели да буде дио успјеха српског народа и да буде ту када је тешко.

Додик је истакао да орден Самоуправе Срба у Мађарској за заслуге за српски народ, који му је уручен вечерас на Светосавској академији, дијели са народом Републике Српске, Србије и мађарским пријатељима.

Он је рекао да је Свети Сава живот и путоказ и да је поносан што га је породица упутила на Светосавље.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Svetosavska akademija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додику у Будимпешти уручено високо одликовање

Република Српска

Додику у Будимпешти уручено високо одликовање

4 ч

5
Горица Додик: Црнадак је Вукан са Темуа

Република Српска

Горица Додик: Црнадак је Вукан са Темуа

4 ч

15
Опозиција Републике Српске

Република Српска

Након инструкције ЦИК-а СДС ипак не бојкотује изборе

4 ч

2
Додик, Тришић Бабић и Орбан

Република Српска

Орбан се огласио након састанка с Додиком и Тришић Бабић

5 ч

6

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner