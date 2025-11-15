Logo
Аграр: Најбољи произвођачи, развој пчеларства и берба маслина

АТВ

15.11.2025

Фото: АТВ

У новом издању 'Аграра' причамо о 6. Сајму 'Плодови села малих произвођача' и сазнајемо ко се то окитио престижним наградама.

Доносимо причу о домаћим укусним производима из Срспке који спајају традицију и необично.

Сазнајемо на какву подршку могу рачунати пчелари у Српској и шта је све неопходно за остваривање подстицаја – разговарамо са Миланом Пузигаћом, начелником Одјељења за сточарску производњу у министарству пољопривреде.

Откривамо како протиче берба маслина и да ли ће род и квалитет утицати и на маслиново уље.

'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада. Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.

Емисију уређује и води Зорица Петковић.

'Аграр' недјељом у 8 часова.

Тагови:

АТВ

Agrar

Зорица Петковић

