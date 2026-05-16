Археолошко откриће крај Дунава: Ископана 302 новчића из доба Рима

Право благо, ризница са 302 римска новчића, пронађено је код Мохова у источној Хрватској, тик крај Дунава и границе са Србијом. Ово је можда посљедњи траг мале војне јединице стациониране на једној од најтурбулентнијих граница Римског царства – Дунавском лимесу.
Новчићи су откривени током археолошких истраживања која је водио Институт за археологију из Загреба, а који проучава римску одбрамбену инфраструктуру у Вуковарско-сремској жупанији. Пронађени на простору од око једног квадратног метра на мјесту римске куле осматрачнице, чини се да ови налази припадају углавном 4. вијеку нове ере, када је дунавска граница била једна од најпомније надгледаних војних зона империје.
Мохово се налази близу Дунава. Ово није био предјел искључиво великих камених утврђења. Између већих логора, римска контрола зависила је од мањих испостава, патролних рута, дрвених осматрачница и пажљиво постављених осматрачких тачака.
Према ријечима Синише Крзнара, помоћника директора хрватског Института за археологију, шире подручје контролисали су велики римски логори у Илоку и Сотину. Између њих, мање осматрачнице надгледале су прелазе и клисуре које воде ка ријеци. Ове скромне војне тачке помагале су војницима да прате кретање преко границе и шаљу упозорења дуж одбрамбеног ланца.
Код Мохова су археолози идентификовали остатке дрвене осматрачнице окружене одбрамбеним јарцима.
ХРТ преноси да су такве структуре често подизане на стубовима, уздижући се неколико метара изнад земље, са полукружним јарцима у облику слова В око централног дела. Дизајн је био једноставан, али стратешки ефикасан: једна кула је могла да види другу, стварајући видљиву линију надзора дуж ријеке.
Дамир Топић, теренски техничар који је учествовао у раду, описао је како је прво примјетио један новчић док је стругао земљу, а затим други. Концентрација је убрзо указала на то да је тим наишао на нешто много значајније од обичног просутог ситниша.
Марко Диздар, директор Института за археологију, сугерисао је да је новац можда припадао војницима стационираним у осматрачници. Једно од могућих објашњења је да је гарнизон закопао новчиће током напада или хитне ситуације, с намјером да се врати када опасност прође. Очигледно се никада нису вратили.
Та интерпретација даје налазу људску димензију. Новчићи нису само археолошки подаци. Они могу представљати војничке плате неисплаћене легионарима због насиља, страха или изненадног повлачења са римске границе на Дунаву.
Прелиминарне информације указују на то да је већина новчића искована током владавине цара Валентинијана I, који је владао западним дјелом Римског царства од 364. до 375.
