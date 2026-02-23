Logo
Извјештај са фронта: Руска војска у једном дану неутралисала око 1.355 украјинских милитаната

РТ Балкан

23.02.2026

11:49

Фото: Tanjug / AP / Andriy Andriyenko

Руске снаге уништиле објекте транспортне, енергетске и нафтне инфраструктуре Украјине, као и обориле 541 беспилотну летјелицу, саопштило је руско Министарство одбране.

Јединице групе трупа "Сјевер" неутралисале су готово 225 војника и уништиле 11 возила, четири оруђа пољске артиљерије, борбено возило вишецевног ракетног система "верба" и четири складишта материјалних средстава.

Јединице групе трупа "Запад" елиминисале су готово 195 војника и уништиле четири оклопна борбена возила, укључујући амерички "хамви", 18 аутомобила и четири артиљеријска оруђа. Уништена је станица за радио-електронску борбу и три складишта муниције.

Јединице групе трупа "Југ" неутралисале су преко 140 војника и уништиле шест оклопних борбених возила, 11 аутомобила, пет оруђа пољске артиљерије. Уништене су двије станице за радио-електронску борбу и три складишта материјалних средстава.

Јединице групе трупа "Центар" елиминисале су 390 војника и уништиле шест оклопних борбених возила, осам аутомобила и једно артиљеријско оруђе.

Јединице групе трупа "Исток" елиминисале су 355 војника и уништиле пет оклопних борбених возила, 11 аутомобила и четири оруђа пољске артиљерије.

Јединице групе трупа "Дњепар" неутралисале су преко 50 војника и уништиле 15 аутомобила, три станице за радио-електронску борбу, радарску станицу "рада" израелске производње и једно складиште муниције.

Русија

Руска војна операција 2026

