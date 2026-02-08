Граховац: Срамота је да људи путују пет-шест сати и да их се пусти само на пола сата утакмице

Извор:
АТВ
08.02.2026
12:53
Коментари:0
Фудбалери бањалучког Борца јуче су гостовали код екипе Вележа, а на стадиону “Рођени” имали су подршку и велике групе најватренијих навијача бањалучког клуба.
Навијачка пјесма “Лешинара” зачула се тек у другом полувремену због силних провјера приликом уласка на стадион “Рођени”. Бољка је то која се понавља већ годинама и због које испаштају гостујући навијачи на скоро свим премијерлигашким стадионима.
Фудбал
Дерби Вележа и Борца у Мостару, мреже мировале
На ову тему данас се огласио и Срђан Граховац, капитен ФК Борац који је упутио својеврсну критику путем свог Инстаграм профила.
“Срамота да људи путују пет-шест сати и да их се пусти само на пола сата утакмице и не дочекају крај. Фудбал се игра за навијаче. Наш клуб, наш град.” поручио је Граховац уз видео навијања на стадиону “Рођени”.
Утакмица је завршена резултатом 0:0
Најновије
Најчитаније
14
40
14
23
14
17
14
08
13
57
Тренутно на програму