Граховац: Срамота је да људи путују пет-шест сати и да их се пусти само на пола сата утакмице

Извор:

АТВ

08.02.2026

12:53

Коментари:

0
Граховац: Срамота је да људи путују пет-шест сати и да их се пусти само на пола сата утакмице
Фото: Уступљена фотографија

Фудбалери бањалучког Борца јуче су гостовали код екипе Вележа, а на стадиону “Рођени” имали су подршку и велике групе најватренијих навијача бањалучког клуба.

Навијачка пјесма “Лешинара” зачула се тек у другом полувремену због силних провјера приликом уласка на стадион “Рођени”. Бољка је то која се понавља већ годинама и због које испаштају гостујући навијачи на скоро свим премијерлигашким стадионима.

Борац Жељо

Фудбал

Дерби Вележа и Борца у Мостару, мреже мировале

На ову тему данас се огласио и Срђан Граховац, капитен ФК Борац који је упутио својеврсну критику путем свог Инстаграм профила.

“Срамота да људи путују пет-шест сати и да их се пусти само на пола сата утакмице и не дочекају крај. Фудбал се игра за навијаче. Наш клуб, наш град.” поручио је Граховац уз видео навијања на стадиону “Рођени”.

Граховац на Инстаграму
Граховац на Инстаграму

Утакмица је завршена резултатом 0:0

ФК Борац

Lešinari

Коментари (0)
