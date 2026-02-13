Logo
Large banner

Сутра су Велике задушнице, а ово никако не треба да радите

13.02.2026

21:45

Коментари:

0
Сутра су Велике задушнице, а ово никако не треба да радите
Фото: ATV

Задушнице су дани када породица и пријатељи одају почаст преминулима кроз молитву, паљење свијећа и тихи помен. Прве задушнице у 2026. години обиљежавамо 14. фебруара и оне носе назив Велике или Зимске задушнице.

У српској традицији овај празник носи дубоко духовно значење, али током времена развили су се и различити обичаји, посебно када је ријеч о томе шта се носи на гробље. Ипак, црква упозорава да спољашњи ритуали не смију да засене суштину хришћанског помена.

Хришћанска дужност према покојницима

Према православном учењу, основна обавеза верника јесте молитва за душу преминулог. То укључује паљење свијећа, служење парастоса и промјена, одржавање споменика и бригу о гробу, преноси Она.

Нагласак је на молитви и достојанству, а не на спољашњим обредима који могу одвући пажњу са суштине.

Шта се износи на гроб

Отац Душан појашњава традиционалне обичаје:

"На дан сахране православног хришћанина, као и на поменима (3., 9., 40. дан, полугодишњи и годишњи, као и Задушнице), на гробље се износи обарена и медом заслађена пшеница - кољиво. Прелива се вином, уз појање 'Вјечнаја памјат'. Жито симболизује васкрсење: када се посеје у земљу, иструне, али из његове клице настаје нови живот.", преноси "Стил".

Скупштина Бијељине о дугу пољопривредницима

Градови и општине

Још једна сједница на коју није дошао само онај ко је требао

Уз пшеницу и вино доноси се и хљеб - погача - која се ломи и раздаје присутнима, умочена у мед, што симболизује сладост будућег вјечног живота. Све остало, попут обиља хране и пића, нема везе са молитвом или покојником, осим ако се намјерава дијелити са сиромашнима.

Шта не треба радити

Свештеници упозоравају да претјеривање током помена може да засјени његову сврху. Раскошне даће често прерастају у:

  • испразне разговоре,
  • претерано јело и пиће,
  • неспоразуме или препирке међу присутнима.

Увијек је препоручљиво консултовати свештеника како би се помен одржао у складу са духовном сврхом.

Сахрана и помен треба да буду чин молитве, сјећања и поштовања. Свака манифестација раскоши или недолично понашање, укључујући претјерано конзумирање алкохола, одвлачи пажњу од сврхе и представља непоштовање према покојнику и његовој породици.

Православна традиција наглашава: савјет духовника је кључан како би се у тренуцима губитка поступало са достојанством и у складу са вјером.

Подијели:

Тагови :

zadušnice

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лото / Лутрија

Друштво

Срећа на петак 13: Лото играч из Српске добио десетине хиљада КМ

1 ч

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Петак 13. му донио срећу: Добио нови аутомобил у игри Лото

1 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати: Ово су бројеви извучени у 13. колу, на петак 13.

1 ч

0
Огласио се синдикат ГРАС-а: Возач трамваја апсолутно није одговоран за трагедију

Друштво

Огласио се синдикат ГРАС-а: Возач трамваја апсолутно није одговоран за трагедију

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

01

Захарова: Запад би требало да разговара о терору над цивилима, а не о спонзорисању Кијева

21

45

Сутра су Велике задушнице, а ово никако не треба да радите

21

34

Цвијановић са директором Националног савјета за енергетску доминацију при Бијелој кући

21

27

Још једна сједница на коју није дошао само онај ко је требао

21

26

Гужве на три гранична прелаза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner