Судар два камиона у тунелу Караула: Саобраћај био обустављен у потпуности

Извор:

Аваз

10.02.2026

07:17

Коментари:

0
Судар два камиона у тунелу Караула: Саобраћај био обустављен у потпуности
Фото: Burak The Weekender/Pexels

Два камиона сударила су се јутрос у тунелу Караула на путу М-17 Жепче-Маглај.

Како је за „Аваз“ потврђено из Оперативног центра МУП-а ЗДК, несрећа се десила у 05:30 сати, у мјесту Татарбуџак, општина Жепче, тунел Караула.

- Учествовала су два теретна моторна возила. Од 6 сати је била тотална обустава саобраћаја, а од 06:05 сати саобраћај се одвија наизмјенично једном саобраћајном траком – кажу нам из полиције.

У овој несрећи није било повријеђених.

Коментари (0)
