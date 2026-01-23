Испуњена жеља опозиције, оспорене одлуке Владе Републике Српске

Извор:
АТВ
23.01.2026
15:31
Коментари:5
Крњи Уставни суд БиХ оспорио је претходни сазив Владе Републике Српске и све одлуке донесене од 2. септембра до 18. јануара, што је на прошлој сједници НСРС био један од захтјева појединих опозиционара.
На сједници НСРС одржаној 18. јануара, у име посланичке групе Народни фронт посланик Жељко Дубравац предложио је закључак Народној скупштини да Влада поништи сва правна акта која су усвојена откад је ту позицију преузео Саво Минић.
”НСРС задужује Владу да поништи сва правна акта у периоду од 2. септембра 2025. године до дана доношења одлуке НСРС о избору Владе Републике Српске. Овај закључак ступа на снагу даном доношења”, стоји у закључку.
Данас је крњи Уставни суд управо ово и урадио.
”Не могу још увијек да дођем себи. Свјесни сте да то значи, Влада је предложила и донијели смо одлуке о платама запослених у културу, образовању, родитељи са четворо или више дјеце, донијели смо буџет, исплатили плате, пензије, да ли сте свјесни да подржавањем овога изазивате општи хаос и престанак функционисања правног живота у Српској. Драго ми је јер се ово неће десити. Као некоме ко припада СНСД-у то што ви након овога ову НСРС користите да позивате на подршку Блануши, а мој колега и предсједник Републике Српске (Синиша Каран) који је побиједио, који је побиједио, не смије се огласити да је жив. 30.000 КМ је добио казни јер се негдје појавио као министар, само зато што дише, што је жив. А ми овдје дођемо у ситуацију да се тражи укидање свих одлука Владе, да борци, инвалиди и пензионери, врате оно што су добили. Да ли сте ви свјесни, ово је самоуништење. Мислите ли да преко овога можемо тек тако прећи. Ово је потписано!”; рекао је Минић и рекао да ко стоји иза овога, није његов пријатељ”, рекао је Саво Минић на поменутој сједници обраћајући се опозиционим посланицима који су предложили овај закључак.
