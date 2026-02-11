Logo
Опет нездрав ваздух у Бањалуци

Извор:

СРНА

11.02.2026

09:32

Загађење ваздуха у Бањалуци
Фото: АТВ

Нездрав ваздух јутрос је у Бањалуци, Добоју, Високом и Какњу, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".

Према мјерењу у 8.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Бањалуци је 171, у Добоју 167, Високом 165, а 151 Какњу.

Због нездравог ваздуха могућа је појава појачаних симптома и интензитета болести код особа са обољењима срца и дисајних органа.

У Броду и Приједору ваздух је са индексом квалитета 124 и 113 окарактерисан као нездрав за осјетљиве групе.

Квалитет ваздуха са индексом од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 опасан по здравље.

