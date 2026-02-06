Откријте која собна биљка одговара вашој личности уз помоћ овог кратког квиза

Један од пет власника собних биљака признаје да редовно ћаска са својим кућним биљкама док обавља свакодневне послове, показује нова студија спроведена на 2.000 одраслих испитаника.

Али с којом биљком би заправо требало да се спријатељите? Одговарајући на шест забавних питања, бићете упарени са савршеном собном биљком која одговара вашем темпераменту.

Студија је показала да за многе то нису само једнострани разговори. Чак 42 одсто оних који се повјеравају свом зеленилу вјерују да њихове биљке „разумију“ оно што им се говори. Још већа група – 62 одсто испитаника који разговарају са својим саксијским пријатељима – сматра да им ти разговори пружају осјећај бијега од хаоса свакодневног живота.

Шта је истраживање показало

Најчешће теме разговора укључују коментаре о томе колико добро биљке расту, колико „жедно“ изгледају и разне комплименте. Истраживање је показало и да 19 одсто оних који комуницирају са својим зеленим цимерима пјева биљкама или им пушта музику.

Ипак, 68 одсто испитаника своје разговоре са биљкама задржава за себе, док 25 одсто оних који живе с другима наводи да и њихови пријатељи или чланови породице такође разговарају са биљкама.

За 21 одсто власника биљака, ћаскање са зеленим љубимцима представља добар начин за ублажавање стреса, док је 17 одсто то уврстило у своју свакодневну рутину опуштања. Када је ријеч о темама, 26 одсто воли да разговара о времену или сунцу, док 22 одсто поред биљака изговара насумичне мисли и идеје.

Биљке "имају уши"

Моник Кемперман из Фондације за биљке и цвијеће истакла је да „ухо које слуша не мора увијек припадати човјеку“.

“Популарност разговора са биљкама започео је тадашњи принц Чарлс још осамдесетих година, који је у том смислу био далеко испред свог времена”, рекла је Кемперман.

Додала је и да вам собна биљка никада неће рећи да је оно што сте подијелили чудно или погрешно.

“Понекад само изговарање ствари наглас помаже да их лакше обрадимо, па зашто не бисте покушали”, закључила је она, преноси Магазин.политика.рс.