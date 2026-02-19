Када огулите кромпир, обавезно сачувајте кору: Помоћу ње ријешите велики проблем

Извор:
Природна рјешења за чишћење дома све су популарнија у Србији, посебно међу онима који траже економичне и практичне начине да кухињу одрже у савршеном стању. Један од трикова који се посебно издвојио јесте комбинација коре кромпира и јефтиног срдества које се налази у свакој кухињи.
Кад љуштимо кромпир, коре илити љуске обавезно заврше или у канти за смеће или у канти за прављење компоста.
Ипак, ако овај отпадак користите заједно са содом бикарбоном лако ћете се ријешити рђе која се накупља на тигањима, шерпама и посуђу од гвожђа или челика који, услед честе употребе и влаге, почињу да добијају тврдокорне мрље. Сода бикарбона дјелује као благо абразивно средство које помаже у уклањању слоја рђе, док кора кромпира садржи оксалну киселину - природну супстанцу која доприноси растварању оксидације. Заједно, ова два састојка омогућавају уклањање мрља без оштећења метала.
Поступак је врло једноставан и не захтева посебне алате ни скупе препарате:
--Поспите соду бикарбону директно на зарђалу површину.
Преко тога ставите кору кромпира или трљајте предмет унутрашњом страном коре (може послужити и пресјечен кромпир).
Оставите да дјелује неколико сати, а за најбоље резултате оставите да дјелује током цијеле ноћи.
Сутрадан истрљајте површину четком под млазом воде како бисте уклонили остатке рђе.
Уколико је рђа упорна, поступак можете да поновите. Након чишћења, веома је важно да посуђе одмах темељно осушите како бисте спријечили поновно стварање влаге и оксидације.
Влага је највећи непријатељ кухињског прибора, нарочито оног од ливеног гвожђа и челика. Након прања, препоручује се брисање сувом крпом и одлагање на суво мјесто.
Додатни трик који се често примјењује у домаћинствима јесте наношење танког слоја биљног уља на суву површину тигања. Тако се ствара заштитни филм који чува метал од влаге.
Уз ове једноставне савјете, можете продужити вијек трајања свог посуђа и одржавати кухињу уредном и сјајном – без великих трошкова.
