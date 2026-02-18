Logo
Вjерници ово раде на сваки празник, а да ли је правилно?

18.02.2026

10:40

Фото: ATV

Многи вjерници на велике празнике пале кандило у кући, али ријетко ко зна због чега се то ради.

Вјероучитељ Александар Ђурђевић објашњава како се правилно пали и која је његова сврха.

У домовима верника кандило се најчешће пали пред иконом, током јутарње или вечерње молитве, на празнике или у посебним тренуцима захвалности и потребе за Божијом помоћи. Сам чин паљења није само техничка радња, већ и тренутак сабраности, поштовања и унутрашњег смирења.

илу-свијећа-17092025

Република Српска

Преминуо Борислав Паравац

Вјероучитељ Александар Ђурђевић истиче да је једна ствар приликом паљења кандила веома важна, а тиче се уља.

"Прво сипајте мало воде у стаклену чашу за кандило, а онда је ставите на постоље. Затим додајте уље. Можете да користите сунцокретово или маслиново, свеједно је. Узмите пловак или плуту, ставите је на површину уља, узмите жизак који је пожељно претходно умочити у уље (због тога ће се лакше запалити) , па ставите у отвор на плути. Шибицом или упаљачем запалите жижак. На тај начин жижак ће се лакше запалити", објашњава вјероучитељ.

Пожељно је да будете смирени, да са молитвом у срцу приступате паљењу кандила, јер ова радња има дубоку симболику.

"Свјетлост у кандилу служи као опомена за наша тамна, односно грешна дела, зле мисли и жеље. Нека паљење кандила буде наша мала жртва Богу који се жртвовао за нас. Један мали знак велике благодарности и свијетле љубави наше према ономе од кога у молитви молимо живот и здравље. Кандило симболизује свијетлост Христову која просвјетљује душе вјерника", истиче вјероучитељ.

православље

tradicija i običaji

narodna vjerovanja

СПЦ

