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Juventus odlučio o Spaletijevoj sudbini: Poznat stav uprave nakon debakla

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20.10.2026 17:00

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Тренер Јувентуса Лучано Спалети реагује током фудбалске утакмице Серије А између Каљарија и Јувентуса, у Каљарију, Италија, у недјељу, 11. октобра 2026.
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Gianluca Zuddas

Juventus će, bar za sada, zadržati Lućana Spaletija na mjestu glavnog trenera, uprkos sve većem nezadovoljstvu navijača nakon nedjeljnog poraza od Lacija rezultatom 3:0 u Seriji A, prenose italijanski mediji.

Iako je Juventus sezonu 2026/27. u Ligi Evrope započeo sa dvije uzastopne pobjede, nastupi u Seriji A daleko su od očekivanja. Poslije prvih sedam kola, torinski klub već zaostaje osam bodova za liderom prvenstva.

Atmosfera na Alijanc stadionu (Allianz Stadium) dodatno se pogoršala nakon ubjedljivog poraza od Lacija (0:3) proteklog vikenda. Nezadovoljni navijači zatražili su smjenu trenera, a mnogi kao njegovog nasljednika žele Antonija Kontea (Antonio Conte), koji je trenutno slobodan.

Međutim, prema informacijama koje su u utorak ujutru objavili Skaj (Sky), Korijere delo sport (Corriere dello Sport) i Tutosport (Tuttosport), rukovodstvo Juventusa za sada ne planira smjenu Spaletija.

Vlasnici kluba i članovi uprave navodno su na strani trenera i uvjereni su da je upravo on najbolje rješenje za izlazak iz rezultatske krize u domaćem prvenstvu.

Korijere delo sport navodi da čelnici Juventusa nisu ni razgovarali o mogućnosti angažovanja Antonija Kontea. Spaleti će, prema tim informacijama, dobiti neophodno vrijeme i podršku kako bi preokrenuo situaciju.

Ipak, stav rukovodstva mogao bi se promijeniti ukoliko rezultati Juventusa u narednim sedmicama budu još lošiji.

Gazeta delo sport (La Gazzetta dello Sport) ovakvu odluku uprave opisuje kao „privremeno povjerenje“ ukazano treneru.

Spaleti je, prema pisanju italijanskih medija, održao sastanak sa igračima i stručnim štabom u klupskom trening-centru Kontinasa (Continassa).

Razgovarao je i sa štoperom Glejsonom Bremerom (Gleison Bremer), koji je nakon poraza od Lacija optužio pojedine saigrače da se kriju i izbjegavaju odgovornost.

Prema informacijama objavljenim u utorak, brazilski fudbaler se izvinio zbog svojih izjava.

Juventus već u četvrtak uveče očekuje utakmica Lige Evrope protiv Rena, koji gostuje u Torinu, dok će u nedjelju u Seriji A igrati na gostovanju kod Lečea.

Poslije teškog poraza od Lacija, utakmica protiv Lečea smatra se susretom u kojem Juventus mora da pobijedi.

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Tagovi :

Juventus

Serija A

Fudbal

Lućano Spaleti

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