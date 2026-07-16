Vlada Srpske donijela odluku koja se tiče ograničenja marže

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva trgovine i turizma, Odluku o izmjeni Odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda i Odluku o dopuni Odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata.

Ove odluke donesene su u svrhu zaštite životnog standarda stanovništva Republike Srpske, uz istovremeno uvažavanje specifičnosti poslovanja domaćih privrednih subjekata i očuvanje stabilnosti domaćeg tržišta.

Republika Srpska Ministar objasnio ko je izuzet od ograničenja marži u Srpskoj

Ključna izmjena u okviru Odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda odnosi se na zaštitu i podršku malim trgovcima, pri čemu je definisano da se propisane mjere neće primjenjivati na trgovce koji maloprodajnu djelatnost obavljaju isključivo u jednom maloprodajnom objektu na teritoriji Republike Srpske. Ova izmjena je usvojena budući da trgovci sa jednim maloprodajnim objektom raspolažu znatno ograničenijim ekonomskim i organizacionim kapacitetima u odnosu na velike trgovačke lance, te se izuzimanjem ove kategorije štiti njihova ekonomska održivost, podstiče konkurentnost malih trgovaca i obezbjeđuje kontinuitet snabdijevanja građana, posebno u manjim lokalnim zajednicama.

Pored toga, predloženim izmjenama se preciznije određuju vrste proizvoda, njihove karakteristike i veličine pakovanja za koje se primjenjuju propisane maksimalne marže u iznosu od 6% u veleprodaji i 8% u maloprodaji, čime se onemogućavaju različita tumačenja propisa u praksi i obezbjeđuje efikasniji inspekcijski nadzor.

Ograničenje marži obuhvata osnovne životne namirnice

Ograničenje marži obuhvata osnovne životne namirnice i proizvode kao što su so, svinjska i biljna mast, suncokretovo ulje, mlijeko, jogurt, pšenično brašno TIP 500 i TIP 850, hljeb, šećer, hrana za dojenčad i bebe, pelene za djecu i odrasle te deterdženti, dok maksimalna marža na lijekove iznosi 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji.

U okviru Odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata, usvojena je dopuna kojom se od ograničenja marži izuzimaju benzinske pumpne stanice smještene na autoputevima u Republici Srpskoj.

Ova mjera je rezultat detaljne analize specifičnih uslova poslovanja navedenih stanica, koje karakteriše obaveza kontinuiranog obezbjeđivanja dostupnosti usluga korisnicima autoputa, te povećani troškovi rada i održavanja prateće infrastrukture. Donošenjem ove odluke omogućava se nesmetano poslovanje i očuvanje sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima, te se distributeri stimulišu da ulažu u izgradnju nove i savremene pumpne infrastrukture na mreži autoputeva, što je usklađeno i sa praksom u zemljama Evropske unije i okruženja.