Dodik: Evropska elita se nalazi u velikoj krizi

Izbor Evrope da antagonizuje Rusiju bio je pogrešan, njihove elite su nasjele na politiku bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena, ali sada vidimo da je energetska kriza korijen svih ostalih kriza.

Evropa ne može da preživi bez ruskih resursa, stoga očekujem da će Evropska unija morati da preispita svoje politike i pristupe, izjavio je predsjednik Milorad Dodik u intervjuu za rusku agenciju RIA Novosti, koji je prenijelo preko 30 ruskih medija.

- Evropska elita se trenutno nalazi u velikoj krizi. Vjerujemo da će, kada mir dođe u Ukrajinu, razlozi za njihovo jedinstvo nestati. Bilo je jasno da ni Evropska unija ni NATO nisu funkcionisali onako kako su godinama prikazivali. Vjerujem da će se pojaviti nova elita, i da će unutar EU i širom Evrope prevladati pokreti za suverenitet, fokusirajući se na sopstvene države i zaštitu svojih naroda, a ne na ideologije poput neoliberalizma, koje nisu donijele ništa dobro njihovim narodima - naveo je Dodik.

- Kao što vidite, Njemačka, sa svojom globalističkim politikama, danas se suočava sa sve većim ekonomskim problemima. Više nije ono što je nekada bila – veoma velika i jaka ekonomija, iako je i dalje značajna. Ali činjenica je da su se performanse Rusije poboljšale, dok njemačke opadaju, i Rusija je sada četvrta najveća ekonomija na svijetu. U međuvremenu, Njemačka, koja je bila peta prije samo dvije godine, sada je pala na 11. mjesto. A ako je Njemačka zapala u ekonomsku krizu, onda je to učinila i cijela Evropska unija - istakao je Dodik.

Dodik naglašava da trenutne politike ne uspijevaju da dobiju podršku javnosti u Evropi.

- Francuski predsjednik Emanuel Makron ima veoma skromnu podršku, kao i njemački kancelar Fridrih Merc, dok su drugi političari praktično nevidljivi. Oni vode politike koje gube na značaju, jer je jasno da je politika sadašnje evropske elite pogrešna u svom učešću u ukrajinskom sukobu i svom stavu na jednoj strani – Kijevu - poručio je Dodik.

Ipak, on zaključuje da će, iako je jasno da u Evropi uopšte nema jedinstva, pritisak sa njihove strane na Republiku Srpsku ostati jak.

- Što se nas ovde tiče, mi smo odbacili grube pritiske u najtežim trenucima i nastavićemo to da činimo. Verujemo da je Zapad definitivno uništio Dejtonski sporazum, da trenutno ne postoji Dejtonski sporazum, već dejtonska neslaganja. Mi smo branioci ovog sporazuma, a ipak smo optuženi da ga kršimo. A oni koji su ga potpuno pogazili, predstavljaju se kao branioci onoga što su sami uništili - naglasio je Dodik.

Dodik kaže da politika Republike Srpske ostaje nepromijenjena, kao i Republika Srpska i njen ustavni položaj.

- Ne prihvatamo Bosnu i Hercegovinu koja je preuzela ovlašćenja koja joj ne pripadaju po ustavu i Dejtonskom sporazumu. BiH može napredovati samo kada i ako se vrati ustavnom poretku. Trenutno imamo mrtav ustav i neustavnu BiH, koju su stvorili zapadnjaci, a koja ne može da funkcioniše - naveo je Dodik, naglašavajući da je za Republiku Srpsku evropski put odavno upitan:

- Pridržavamo se politike odbacivanja članstva u NATO-u; odbacujemo ga. Nastavićemo ovu politiku, ostaćemo posvećen i važan partner Ruske Federacije, želimo da se trenutni sukob završi pobjedom Rusije. U vrijeme kada je cijela Evropa pokušavala da svoju politiku zasniva na rusofobiji, mi smo ostali iskreni i važni prijatelj Rusije u ovom dijelu svijeta. Želimo da visoki predstavnici nestanu jer već 30 godina stvaraju probleme. Drago mi je što se Rusija dosljedno i čvrsto zalaže za kraj potrebe za funkcijom visokog predstavnika i za samim visokim predstavnikom - naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da se predstavnici SAD, pod sadašnjom administracijom, na ključnim forumima izjašnjavaju o potrebi da lokalni političari sami donose odluke i o ukidanju Kancelarije visokog predstavnika.

- Ovo može biti ohrabrujuće, s obzirom na to da se stav SAD donekle razlikuje od ruskog po pitanju vremenskog okvira: oni žele da zatvore kancelariju za jednu do tri godine, dok Rusija i ja želimo da se to desi odmah - dodao je Dodik.

On je za ruski medij izrazio uvjerenje da se ni nakon izbora u Republici Srpskoj predstojeće jeseni politika neće promijeniti, ni na domaćem ni na međunarodnom planu.

- Ništa se neće promijeniti. Savo Minić i Željka Cvijanović su moji najbliži saveznici, svi moji drugovi će nastaviti ovu politiku i u budućnosti. Očekujemo da će postići veliku pobjedu. Ostaću predsjednik stranke, pošto većina lidera na svim važnim pozicijama u našoj stranci kaže da je moja uloga da budem predsjednik svih predsjednik. Ovdje u Republici Srpskoj i onih koji predstavljaju Srbe na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, ostaću veoma uključen u razvoj svih aspekata politike i njenu implementaciju. Za nešto više od godinu dana, kada su, bez ustavnog ili zakonskog opravdanja, neki političari i stranci u Sarajevu odlučili da me arogancijom i silom smjene sa mjesta predsjednika Republike, pokazao sam da možemo da radimo i u takvim okolnostima i moram reći da sve ide besprijekorno - zaključio je Dodik.

Očekujem da će izbori u Srbiji potvrditi liderstvo Vučića

Naše iskustvo sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i njegovim timom je bilo veoma pozitivno. Dobili smo ekonomsku podršku i političko razumijevanje u odbrani statusa Republike Srpske, istakao je Dodik.

- U tom smislu, očekujemo da će naredni izbori u Srbiji potvrditi liderstvo predsjednika Vučića i da će Srbija zaliječiti društveni raskol koji je očigledan u protestima onih koji su lako prihvatili da budu sluge stranaca, prije svega Zapada, i koji neće postići nikakav značajan politički uspjeh - rekao je Dodik.

(RTRS)