СДА се враћа у Предсједништво БиХ? "Пали су са 360.000 на око 280.000 гласова"

21.01.2026

18:59

Коментари:

0
СДА се враћа у Предсједништво БиХ? "Пали су са 360.000 на око 280.000 гласова"

Лидер СДА Бакир Изетбеговић коментаришући подршку 12 странака из ФБиХ кандидатури Дениса Бећировића за члана Предсједништва БиХ рекао да је та политичка групација са 360.000 гласова пала на око 280.000.

Он је поручио да такве савезе не треба ни потцјењивати ни прецјењивати. Подсјетио је да је сличан блок постојао и на претходним изборима, али да је у међувремену значајно изгубио подршку.

"Тај блок је са 360.000 гласова пао на око 280.000 на локалним изборима, а вјерујем да би сада пали испод 250.000, а СДА би сама могла освојити више од 250.000 гласова", навео је.

Нагласио је да СДА и раније није журила с објавом кандидата, подсјећајући да је слична ситуација била и на претходним изборима. Према његовим ријечима, и тада је постојао широк блок странака уз снажан међународни ангажман, али то, како тврди, није донијело очекиване резултате.

"И овај пут ће бити тако. Мало смо пустили да се слика рашчисти. Данас смо имали састанак на којем је 12 странака подржало Бећировића. Било их је и прошли пут 11, уз јак међународни фактор", рекао је Изетбеговић.

Према његовим процјенама, кандидат СДА, био то он или неко други, на наредним изборима ће имати више од 250.000 гласова, док очекује да ће Бећировићев резултат бити слабији него раније.

На крају, упитан о могућим будућим коалицијама, укључујући сарадњу с ХДЗ-ом и СНСД-ом, Изетбеговић је рекао да је о томе прерано говорити, али је изразио наду да СНСД неће остварити изборни успјех, посебно ако се уведу нове изборне технологије.

Кандидатуру Дениса Бећировића за члана Предсједништва БиХ подржали су:

Социјалдемократска партија БиХ, Народа и правда, Наша странка, Народниевропски савез БиХ, Босанскохерцеговачке иницијатива - Касумовић Фуад, Напријед БиХ, Покрет демократске акције БиХ, Социјалдемократе БиХ, Снага народа, Странка пензионера - умировљеника БиХ те представници Прве мостарске партије и Тузланске алтернативе.


Денис Бећировић

Бакир Изетбеговић

SDA

Предсједништво БиХ

Коментари (0)
