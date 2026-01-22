Logo
Познато стање повријеђених у тешкој незгоди у Бањалуци

Извор:

СРНА

22.01.2026

13:11

Коментари:

0
Познато стање повријеђених у тешкој незгоди у Бањалуци
Фото: АТВ

Једно лице, повријеђено у судару два путничка возила у Бањалуци, задобило је повреду главе и хоспитализовано је у Клиници за неурохирургију Универзитетског клиничког центра (УКЦ) Републике Српске, речено је Срни у овој здравственој установи.

"Пацијент М.К. је свјестан и остаје на даљем болничком праћењу и лијечењу", навели су из УКЦ-а.

Из УКЦ-а су напоменули да су три пацијента, чији су иницијали С.Д, С.В. и С.Џ, прегледани и збринути у Ургентном центру, те пуштени на кућно лијечење.

Policija Srbija

Хроника

Више повријеђених у тешкој несрећи

Четири лица повријеђена су у судару два путничка возила у Бањалуци, речено је јутрос Срни у бањалучкој Полицијској управи.

Повреде су задобила оба возача и њихови сувозачи, а саобраћајна незгода се догодила ноћас око 3.10 часова на раскрсници улица Гавре Вучковића и Српске.

Саобраћајна незгода

УКЦ Републике Српске

