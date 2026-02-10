Роналдо спреман да оконча штрајк

10.02.2026
07:02
Коментари:0
Кристијано Роналдо је наводно спреман да оконча штрајк у Ал Насру и врати се на терен.
Португалска суперзвијезда је одбила да игра за свој тим у знак протеста због преласка клуба у јануарском прелазном року и пропустила је посљедње двије утакмице. Спор је, изгледа, ријешен, а Ал Наср је одредио датум за повратак своје највеће звијезде, извјештава Гоал.
Према писању португалског листа А Бола, Роналдо се већ вратио тренинзима са Ал Насром након што је пропустио посљедње двије утакмице. Клуб је сада заказао повратак такмичењу сљедећег викенда против Ал Фатеха.
Роналдо неће играти у утакмици Друге азијске Лиге шампиона против Аркадага у Туркменистану, која се игра средином недјеље.
Извјештаји указују да је Роналда разбјеснила неактивност клуба у зимском прелазном року, током којег су довели само једног младог играча, док је ривалу за титулу Ал Хилалу било дозвољено да доведе Карима Бензему из Ал Итихада.
С обзиром на то да сва три клуба посједује исти саудијски инвестициони фонд (ПИФ), Роналдо је био бијесан. А Бола тврди да га је разбјеснило и кашњење у исплати плата запосленима у Ал Насру.
Наводно је клуб сада пристао да плати дугове, чиме је окончана борба за власт побједом нападача.
