22.04.2026 10:24

Унајмио дијете да баци кашикару! Испливали детаљи филмског хапшења

Београђанин унајмио дијете да баци кашикару у Крагујевцу и за то буде плаћен износом од 1.000 евра.

Припадници Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе у Крагујевцу, након интензивног оперативног рада и прикупљених доказа, у сарадњи са службеницима SSK и ОПА Управе криминалистичке полиције, лишили су слободе и ухапсили шеснаестогодишњака из Београда због постојања основа сумње да је извршио кривична дејла изазивање опште опасности и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и Н. В. (25) из Београда, осумњиченог за подстрекавање и помагање у извршењу кривичних д‌јела изазивање опште опасности и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

Шеснаестогодишњак се сумњичи да је 11. априла 2026. године, око 2.45 часова, активирао и бацио ручну бомбу на технички преглед „Јовалекс“ у Крагујевцу, по налогу Н. В., који му је, како се сумња, давао инструкције путем мобилног телефона „Специјал“ и путем апликације „Сигнал“ на који објекат треба да баци ручну бомбу коју му је обезбиједио, као и новчани износ од 1.000 евра по обављеном задатку.

По налогу Вишег суда у Београду за малољетнике, шеснаестогодишњаку је одређен притвор до 30 дана. Осумњиченом Н. В. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу, преноси Телеграф

