Ево како је Иран заузео брод у Ормуском мореузу: Објављен снимак акције

Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) објавила је снимке запљене теретног брода „Ем-Ес-Си Епаминондас“, који је јуче, 22. априла, пресретнут у Ормуском мореузу, чиме је додатно подигнута напетост у региону.
На снимку који је објавио ИРГЦ види се како њихове снаге прилазе трговачком броду и преузимају контролу над пловилом. Ријеч је о једном од два брода које је Иран заплијенио током јучерашњих инцидената у мореузу.
Према иранској новинској агенцији Фарс, која је блиска Револуционарној гарди, током неколико сати нападнута су три трговачка брода. Брод „Јуфорија“ погођен је и насукан уз обалу Ирана, док су „Ем-Ес-Си Франческа“ и „Епаминондас“ заплијењени и преусмјерени према иранској обали, преноси Индекс.хр.
The Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) has released footage of the IRGC-N seizure of the two cargo vessels, the MSC Francesca and the Epaminondas, in the Strait of Hormuz earlier today. Per the White House press secretary, U.S. President Donald J. Trump does not consider… — OSINTdefender (@sentdefender) April 22, 2026
Поморско-обавјештајна компанија Вангард наводи да је један од бродова нападнут око шест наутичких миља од иранске обале, након чега му је наређено да баци сидро, а пријављена је и штета на трупу и смјештајним просторима. Британска агенција УКМТО раније је извјестила да је на „Јуфорију“ пуцано западно од Ирана, но посада није повријеђена.
Ирански медији, позивајући се на морнарицу ИРГЦ-а, тврде да су заплијењени бродови „дјеловали без потребних дозвола“ и „угрозили поморску безбједност“.
Из Бијеле куће поручено је да амерички предсједник Доналд Трамп ове потезе не сматра кршењем примирја, упркос наставку америчке блокаде бродова који плове према иранским лукама.
На заплијењеном броду „Ем-Ес-Си Франческа“ налазе се и четири црногорска поморца, потврдио је министар поморства Филип Радуловић. Навео је да су сви чланови посаде на сигурном те да су у току преговори између бродске компаније и иранске стране.
Свијет
2 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
15 ч0
Свијет
16 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
11 ч0
