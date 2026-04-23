Logo
Large banner

Ево како је Иран заузео брод у Ормуском мореузу: Објављен снимак акције

Аутор:

АТВ
23.04.2026 07:29

Коментари:

0
Припадници Револуционарне гарде се пењу на брод
Фото: X

Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) објавила је снимке запљене теретног брода „Ем-Ес-Си Епаминондас“, који је јуче, 22. априла, пресретнут у Ормуском мореузу, чиме је додатно подигнута напетост у региону.

На снимку који је објавио ИРГЦ види се како њихове снаге прилазе трговачком броду и преузимају контролу над пловилом. Ријеч је о једном од два брода које је Иран заплијенио током јучерашњих инцидената у мореузу.

Према иранској новинској агенцији Фарс, која је блиска Револуционарној гарди, током неколико сати нападнута су три трговачка брода. Брод „Јуфорија“ погођен је и насукан уз обалу Ирана, док су „Ем-Ес-Си Франческа“ и „Епаминондас“ заплијењени и преусмјерени према иранској обали, преноси Индекс.хр.

Поморско-обавјештајна компанија Вангард наводи да је један од бродова нападнут око шест наутичких миља од иранске обале, након чега му је наређено да баци сидро, а пријављена је и штета на трупу и смјештајним просторима. Британска агенција УКМТО раније је извјестила да је на „Јуфорију“ пуцано западно од Ирана, но посада није повријеђена.

Иран: Бродови су кршили правила

Ирански медији, позивајући се на морнарицу ИРГЦ-а, тврде да су заплијењени бродови „дјеловали без потребних дозвола“ и „угрозили поморску безбједност“.

Из Бијеле куће поручено је да амерички предсједник Доналд Трамп ове потезе не сматра кршењем примирја, упркос наставку америчке блокаде бродова који плове према иранским лукама.

Црногорски поморци на једном од бродова

На заплијењеном броду „Ем-Ес-Си Франческа“ налазе се и четири црногорска поморца, потврдио је министар поморства Филип Радуловић. Навео је да су сви чланови посаде на сигурном те да су у току преговори између бродске компаније и иранске стране.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Хормушки мореуз

Америка

Револуционарна гарда

заробљени танкери

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

09

13

Похваљени успјеси Српске на међународном тржишту капитала

09

07

МУП Српске позвао грађане: Провјерите рокове

09

04

Џејла Рамовић о трачу да је трудна: "Родитељима сам објашњавала"

09

01

Средњошколци траже бесплатан превоз у Бањалуци: Приоритет у односу на електричне аутобусе и трамваје

08

56

До суботе привремене обуставе саобраћаја због бициклистичке трке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner