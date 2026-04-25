Гориво јефтиније за пар пфенига: Требамо ли да се припремимо за ново поскупљење?

Полако и недовољно да бисмо били задовољни, падају цијене горива у Републици Српској. Какве су цијене данас, како се грађани и пумпе сналазе с повратом од 10 пфенига по литру и имамо ли разлога да се радујемо или да се припремимо за ново поскупљење?
Гориво је ових дана нешто јефтиније. На бензинским пумпама широм Републике Српске цијене су ниже за неколико пфенига по литру, што је први осјетнији пад након дужег периода раста. Ипак, мишљења грађана су подијељена.
На питање да ли су примијетили пад цијена горива, грађани одговарају:
„Па врло мало, прво су поприлично подигнуте, сада спуштене, па мислим да све то дође на исто“, „Не, само сам примијетила да су цијене отишле горе“, „Па како нисмо, ово је задовољавајуће“, „Па тренутно јесам, у односу на прошли мјесец дана, скок је био па пад, али ништа значајно, право да вам кажем.“
Упркос паду, цијене горива и даље остају високе и за многе возаче представљају значајан трошак. Грађанима је на располагању и додатна мјера, поврат од 10 пфенига по литру горива, која важи до средине маја.
Одлука којом се Република Српска одриче дијела акцизе у износу од 10 пфенига по литру ступила је на снагу 15. 4. и важи до 16. 5. 2026. године. Ми се тренутно налазимо на једној од пумпи које су приступиле овом моделу и провјерићемо како то изгледа у пракси.
Стручњаци наводе да пад цијена долази као посљедица кретања на свјетском тржишту нафте. Након периода раста, цијене сирове нафте су благо стабилизоване, што се сада одражава и на домаће тржиште. На кретање цијена горива највише утичу глобални фактори, прије свега ситуација на Блиском истоку.
„Ако узмемо цијене које смо имали прије 10 до 20 дана, које су биле и до око 4 КМ, сада можемо говорити о снижењу цијена готово за пола марке. Тешко је у овом тренутку предвиђати шта ће се на тржишту дешавати. Све зависи од ситуације на Блиском истоку, али, као што видите, цијене се прилагођавају тржишту и тренутно имамо тенденцију пада цијена на бензинским пумпама“, нагласио је предсједавајући Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Привредне коморе Републике Српске, Ђорђе Савић.
Иако тренутни тренд иде у корист возача, стручњаци подсјећају да домаће мјере имају ограничен домет. Кретање цијена и даље зависи од свјетског тржишта, које остаје непредвидиво.
