Стање генерала Младића захтијева да му се хитно омогући лијечење у Србији

Аутор:Кристина Секерез
Дарко Младић потврдио је да је упућен хитан захтјев Механизму у Хагу за пуштање на лијечење у Србији, док љекари, како тврди, сматрају да је генерал на самрти.
Здравствено стање генерала Ратка Младића је и даље врло тешко, каже то за АТВ Дарко Младић. Очекује се брз одговор из Хага. Истовремено, прибојава се куповине времена.
Младићев син се нада да ће генерал добити прилику да жив дође у Србију, да би му, како каже, мало продужили живот. Генералова супруга се јуче вратила из Хага. Дозволили су јој да остане мало дуже с њим, него сину.
Покушала га је мотивисати и дати му воде. Разговарали су и данас кратко телефоном.
"Чувари су ставили телефон поред њега. Ја сам се јавио, моја мајка се јавила, чуо је мало и дјецу. Можда смо једно пет минута причали, мислим, ми смо причали, он је углавном слушао. Срећан сам да смо могли бар мало да се чујемо, односно да он нас чује, да чује мало дјецу", рекао је за АТВ Дарко Младић и додао:
"Добро је да је она била са њим да он осјети ту блискост колико је год могуће док је у тим условима са члановима породице, поготово са њом".
Брутално и монструозно поступање Хашког трибунала према генералу Младићу још једном показује да је тај суд формиран како би искључиво био мучилиште за Србе, категоричан је Бранимир Којић, предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице.
"Како би био мјесто одакле ниједан Србин кога су, могу слободно рећи, насилу одвели, јер ријетки су они који су отишли самовољно због чињенице да су, дакле, и они сами схватили да је тај суд ништа друго до, па можемо слободно рећи, један логор за Србе из кога ће мало ко изаћи жив и вратити се својој породици", рекао је Којић за АТВ.
Сваки човјек заслужује да посљедње дане проведе у кругу породице, порука је Сава Штрпца.
Очекује да Механизам за кривичне судове у Хагу примијени "Манделина правила“ – без дискриминације и освете. Ситуација је много гора у односу на прошлу годину када су захтјеви за пуштање на слободу из хуманитарних разлога били одбијени, наглашава Штрбац, директор Документационо-информационог центра Веритас.
"Кажу да се по први пут слажу и наши медицинари и љекари УН-а, што би могло бити, ако је тако, и довољан разлог овај пут да га пусте да дође кући да умре", рекао нам је Штрбац.
То је још једна потврда да би одлука Механизма требало да буде брза и позитивна. Уколико до тога дође, све је већ спремно - генерал би могао врло брзо да буде пребачен на лијечење у Србију.
