Кад и гдје можете да гледате меч Црвена звезда – Лил у Лиги Европе?

Извор:

АТВ

26.02.2026

08:21

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Jean-Francois Badias

Фудбалери Црвене звезде вечерас од 18.45 дочекују француски Лил у реванш мечу плеј-офа Лиге Европе са јасним циљем да одбране предност из прве утакмице.

Гол Теба Учене постигнут у Француској донио је црвено бијелима минималних, али злата вриједних 1:0, чиме су отворили врата пласмана међу шеснаест најбољих екипа.

Тренер црвено бијелих Дејан Станковић свјестан је да минимална предност не смије да успава његову екипу и да Лил посједује огроман нападачки потенцијал.

- Мени не би било изненађење да утакмица буде још тежа него прва. Очекујем да Лил буде директнији и офанзивнији. Они су добра екипа, страшно добра екипа, а ми смо одговорили трчањем, снагом и вером да можемо да направимо нешто. Потребно нам стрпљење, стадион који има стрпљење. Треба нам дванаести играч, ако погријешимо, идемо даље. Биће момената када ћемо морати да трпимо и бићемо компактни - поручио је Станковић на конференцији за медије.

Пренос на два канала

Реванш у Београду је на програму у четвртак у 18:45 часова, а директан ТВ пренос је на каналима РТС 1 и Арена 1 Премиум.

Лил фаворит

Свјетске кладионице благу предност дају гостима. Квота на побједу Звезде је око 2,60, док Лил има малу предност 2,40, а на неријешен исход је 3,6.

Коментари (0)
