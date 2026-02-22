Стојаковић након дербија: Овај тренутак је одлучио меч!

Извор:
АТВ
22.02.2026
19:54
Тренутак који је одлучио меч је промашен пенал и поништен гол, рекао је тренер Партизана Ненад Стојаковић након 178. вјечитог дербија у којем је његова екипа поражена са 3:0.
"Јако захтјевна утакмица за нас. Оно што смо припремали спровели смо у првом полувремену. Нисмо успјели послије прекида да реагујемо како треба. У наставку смо остали без јако важног играча и губимо на агресивности. Тренутак који је одлучио меч је промашен пенал и поништен гол. Мислим да се у том тренутку преломила утакмица. Успели смо да направимо притисак у првом полувремену. Имали смо ситуације које нисмо реализовали", рекао је Стојаковић, а онда прокоментарисао питање његове оставке.
"А што се тиче моје оставке - немам коментар на то."
