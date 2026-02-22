Logo
Large banner

Стојаковић након дербија: Овај тренутак је одлучио меч!

Извор:

АТВ

22.02.2026

19:54

Коментари:

0
Стојаковић након дербија: Овај тренутак је одлучио меч!
Фото: АТВ

Тренутак који је одлучио меч је промашен пенал и поништен гол, рекао је тренер Партизана Ненад Стојаковић након 178. вјечитог дербија у којем је његова екипа поражена са 3:0.

"Јако захтјевна утакмица за нас. Оно што смо припремали спровели смо у првом полувремену. Нисмо успјели послије прекида да реагујемо како треба. У наставку смо остали без јако важног играча и губимо на агресивности. Тренутак који је одлучио меч је промашен пенал и поништен гол. Мислим да се у том тренутку преломила утакмица. Успели смо да направимо притисак у првом полувремену. Имали смо ситуације које нисмо реализовали", рекао је Стојаковић, а онда прокоментарисао питање његове оставке.

"А што се тиче моје оставке - немам коментар на то."

ФК Црвена Звезда - ФК Партизан

Фудбал

Звезда доминантна против највећег ривала, три гола у мрежи Партизана

Подијели:

Тагови :

дерби звезда партизан

црвена звезда – партизан

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

ФК Црвена Звезда - ФК Партизан

Фудбал

Ужасне сцене: Прекинут дерби, "Гробари" запалили трибину!

2 ч

0
ФК Црвена Звезда - ФК Партизан

Фудбал

Погледајте гол којим је Звезда дошла до предности у посљедњој секунди првог полувремена

3 ч

1
ФК Борац

Фудбал

Борцу "отворен пут" ка титули

3 ч

0
Немиле сцене на дербију: Петарде на терену, меч прекинут

Фудбал

Немиле сцене на дербију: Петарде на терену, меч прекинут

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

58

Преминуо Владислав Јовановић

20

50

Пјевач одгађа све наступе због тешке болести: "Прошао сам кроз пакао"

20

40

Сутра почиње Васкршњи пост: Траје 48 дана, а овога се обавезно треба придржавати

20

27

Станковић: Можда смо могли и гол више да дамо

20

24

"Игра престола" добија наставак који објашњава ко је Луди краљ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner