Logo
Large banner

Удала се Тијана Ајфон

Извор:

Курир

16.03.2026

15:46

Коментари:

0
удала се тијана ајфон максимовић
Фото: Printscreen/Instagram

Тијана Ајфон је стала на луди камен. Позната старлета изговорила је судбоносно да" свом дугогодишњем партнеру, чије име и презиме нису познати јавности.

Вјенчање у тајности

Овим је њихова вишегодишња љубавна прича добила и званичан епилог. Она је одлучила је да своју везу крунише браком на интимној церемонији у тајности и само у присуству кумова, чланова најуже породице и неколико блиских пријатеља.

tijana ajfon

Сцена

Тијана Ајфон од вјереника за Дан заљубљених добила џип вриједан 140.000 евра

Свечано вјенчање организовано је у романтичној атмосфери. Младенци су жељели да овај посебан тренутак подијеле само с најближима. Према ријечима извора блиских пару, вјенчање је било испуњено смијехом, емоцијама и понеком сузом радосницом.

Млада је заблистала у елегантној хаљини, с дискретном шминком и пажљиво одабраним детаљима. Изгледала је софистицирано и срећно док је изговарала брачне завјете.

Више није слободна жена

Након што је озваничила вјенчање својим потписом, Тијана је пријатељима уприличила свечани ручак. Због љубави Тијана живи на релацији Београд-Беч.

Сораја Вучелић

Сцена

Вијест о вјенчању брзо се проширила међу пратиоцима познате старлете, који су јој упутили честитке и лијепе жеље за будућност.

Организовала кокаинску журку са оргијама

Старлета је средином 2020. године хапшена у Сувом Пољу поред Бијељине када је са још четири осумњичене особе организовала кокаинску журку са оргијама.

У акцији "Кристал", ухапшени су поред Тијане и Златан Ћук, Милисав Томић, Жељко Вујић и Владан Какућа.

Ајфон је била један од организатора оргијања, а којем су присуствовале веома опасне особе повезане са наркотицима, а који су познате по својим везама по цијелом свијету.

(Курир)

Подијели:

Таг :

Тијана Ајфон удаја

Коментари (0)
Large banner

Сцена

Ни мајка је не би препознала: Како је Тијана Ајфон изгледала раније

8 мј

0
Сцена

Старлета снимила све: Лепа Брена одмјерила Тијану Ајфон

1 год

0
Сцена

Prvo oglašavanje Tijane Ajfon nakon što joj je zapaljen auto

2 год

0

Сцена

2 год

0

Сцена

Едита искрено о партнеру: Знали смо куда води наш однос, а жељели смо дијете

5 ч

0
Сцена

Филип Цар код психијатрије: Био сам на горим мјестима

6 ч

0
Сцена

Барбара Бобак доживјела незгоду на наступу: Пиротехника јој експлодирала у лице

6 ч

0
Јоџир и Ирена Радуловић

Сцена

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

47

19

45

19

44

19

35

19

32

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner