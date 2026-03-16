Удала се Тијана Ајфон

Извор:
Курир
16.03.2026
15:46
Коментари:0
Тијана Ајфон је стала на луди камен. Позната старлета изговорила је судбоносно да" свом дугогодишњем партнеру, чије име и презиме нису познати јавности.
Овим је њихова вишегодишња љубавна прича добила и званичан епилог. Она је одлучила је да своју везу крунише браком на интимној церемонији у тајности и само у присуству кумова, чланова најуже породице и неколико блиских пријатеља.
Свечано вјенчање организовано је у романтичној атмосфери. Младенци су жељели да овај посебан тренутак подијеле само с најближима. Према ријечима извора блиских пару, вјенчање је било испуњено смијехом, емоцијама и понеком сузом радосницом.
Млада је заблистала у елегантној хаљини, с дискретном шминком и пажљиво одабраним детаљима. Изгледала је софистицирано и срећно док је изговарала брачне завјете.
Након што је озваничила вјенчање својим потписом, Тијана је пријатељима уприличила свечани ручак. Због љубави Тијана живи на релацији Београд-Беч.
Вијест о вјенчању брзо се проширила међу пратиоцима познате старлете, који су јој упутили честитке и лијепе жеље за будућност.
Старлета је средином 2020. године хапшена у Сувом Пољу поред Бијељине када је са још четири осумњичене особе организовала кокаинску журку са оргијама.
У акцији "Кристал", ухапшени су поред Тијане и Златан Ћук, Милисав Томић, Жељко Вујић и Владан Какућа.
Ајфон је била један од организатора оргијања, а којем су присуствовале веома опасне особе повезане са наркотицима, а који су познате по својим везама по цијелом свијету.
(Курир)
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
Најчитаније
19
47
19
45
19
44
19
35
19
32
Тренутно на програму