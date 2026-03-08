Logo
Ухапшен Бањалучанин: У ауту и стану пронађено 1,3 килограма кокаина

Аутор:

АТВ

08.03.2026

12:11

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

Бањалучанин Б.С. је ухапшен у акцији "Кевлар", а приликом претреса возила и стана који користи пронађено је 1,3 килограма кокаина.

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука су под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука реализовали оперативну акцију кодног назива „Кевлар“ у оквиру које су лишили слободе лице Б.С. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога"", наводе из ПУ Бањалука.

Дрога пронађена у ауту

Дрога је пронађена у петак (06.03.) приликом контроле возила.

Акција Кевлар Бањалука
Акција Кевлар Бањалука

"Полицијски службеници су 06. марта приликом контроле путничког возила марке „BMW“ којим је управљало лице Б.С. пронашли и одузели одређену количину бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „кокаин“", наводе из полиције.

Извршен претрес стана

Извршен је и претрес стана, а и то је пронађена дрога, наводе из полиције.

"На основу Наредбе Основног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршен је претрес стана у којем борави лице Б.С. којом приликом је пронађено и одузето укупне бруто масе око 1.351 грама бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „кокаин“, дигитална вага за прецизно мјерење, мобилни телефон, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела", кажу из ПУ Бањалука.

Све мјере и радње предузете су под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета против лица Б.С. слиједи достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу.

