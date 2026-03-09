Умрла Мила Моралић

Извор:
У 45. години живота преминула је Мила Моралић, новинарка, хуманисткиња, синдикалисткиња и активисткиња.
Новинарску каријеру градила је на Медиа Сервису, а јавност је је упознала на телевизији Н1 Хрватска у којој је шест година радила као репортерка, уредница Дневника, уредница и водитељка политичког магазина "Точка на тједан", пише Јутарњи лист.
За изврсност у свом новинарском раду награђена је годишњом наградом Хрватског новинарског друштва “Марија Јурић Загорка” 2025. године.
