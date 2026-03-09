Logo
Умрла Мила Моралић

Умрла Мила Моралић
Фото: Printscreen/Youtube/HRT

У 45. години живота преминула је Мила Моралић, новинарка, хуманисткиња, синдикалисткиња и активисткиња.

Новинарску каријеру градила је на Медиа Сервису, а јавност је је упознала на телевизији Н1 Хрватска у којој је шест година радила као репортерка, уредница Дневника, уредница и водитељка политичког магазина "Точка на тједан", пише Јутарњи лист.

За изврсност у свом новинарском раду награђена је годишњом наградом Хрватског новинарског друштва “Марија Јурић Загорка” 2025. године.

Мила Моралић

