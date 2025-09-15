Logo
Large banner

Храбри полицајац спасио живот беби!

15.09.2025

17:04

Коментари:

0
Храбри полицајац спасио живот беби!
Фото: Itemfix.com/ThisIsButter/screenshot

Полицајац Ралф Мондесир из округа Гвинет, у америчкој држави Џорџија, проглашен је херојем након што је спасио живот 18-мјесечном дјечаку који је изненада престао да дише.

Драматичан инцидент се одиграо прошлог мјесеца у граду Логанвилу, а Мондесир је имао помоћ медицинске сестре која се случајно затекла на лицу мјеста.

"Само сам желио да преживи"

На друштвеним мрежама кружи снимак, који је забиљежила полицијска камера, а приказује Мондесира који је реаговао на позив успаничених родитеља, који су објаснили да се беба гуши и не реагује.

Он је одмах започео кардиопулмоналну реанимацију (ЦПР), док је медицинска сестра асистирала, преноси Фоx 5 Атланта.

“Само сам желио да малишан преживи. Био сам нервозан, у почетку сам страховао да нећемо успјети”, рекао је.

Novak Đoković-US open-30082025

Тенис

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

Раније добио одликовање

На снимку се види да је беба у несвијести, а након ЦПР-а чује се жена која говори: “Пулс постаје све јачи”. Неколико тренутака касније, дечак је почео да дише. Хитна помоћ га је потом превезла у болницу ради даљег лијечења.

“Урадио сам свој посао. Касније су ме преплавиле емоције”, искрено је рекао Мондесир.

Ово није први пут да је спасио нечији живот. Прије двије године, полицијска управа га је одликовала након што је помогао жртви тешког удеса.

Снимак можете погледати ОВДЈЕ.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

policajac

dijete

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић узвраћа ударац Камерону Норију из Велике Британије током трећег кола Отвореног првенства САД у тенису, у петак, 29. августа 2025. године, у Њујорку.

Тенис

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

2 ч

1
ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

Свијет

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

2 ч

0
Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

Србија

Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

2 ч

0
Кошарац: Срби имају право на једну јединствену државу на Балкану

БиХ

Кошарац: Срби имају право на једну јединствену државу на Балкану

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

18

Испливао прљав веш из свлачионице Јунајтеда, клуб направио неочекиван потез

19

16

Ђани преварен у Македонији: Умјесто водитељке сачекао га човјек у доњем вешу

19

15

Република Српска и Србија обиљежиле Дан српског јединства

19

13

Каран: Будућност Српске се пише у образовним институцијама

18

59

Техничка школа Бања Лука на обиљежавању Дана јединства и Дана српске заставе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner