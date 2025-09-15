Храбри полицајац спасио живот беби!

15.09.2025
17:04
Коментари:0
Полицајац Ралф Мондесир из округа Гвинет, у америчкој држави Џорџија, проглашен је херојем након што је спасио живот 18-мјесечном дјечаку који је изненада престао да дише.
Драматичан инцидент се одиграо прошлог мјесеца у граду Логанвилу, а Мондесир је имао помоћ медицинске сестре која се случајно затекла на лицу мјеста.
На друштвеним мрежама кружи снимак, који је забиљежила полицијска камера, а приказује Мондесира који је реаговао на позив успаничених родитеља, који су објаснили да се беба гуши и не реагује.
Он је одмах започео кардиопулмоналну реанимацију (ЦПР), док је медицинска сестра асистирала, преноси Фоx 5 Атланта.
“Само сам желио да малишан преживи. Био сам нервозан, у почетку сам страховао да нећемо успјети”, рекао је.
На снимку се види да је беба у несвијести, а након ЦПР-а чује се жена која говори: “Пулс постаје све јачи”. Неколико тренутака касније, дечак је почео да дише. Хитна помоћ га је потом превезла у болницу ради даљег лијечења.
“Урадио сам свој посао. Касније су ме преплавиле емоције”, искрено је рекао Мондесир.
Ово није први пут да је спасио нечији живот. Прије двије године, полицијска управа га је одликовала након што је помогао жртви тешког удеса.
Снимак можете погледати ОВДЈЕ.
