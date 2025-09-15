Кошарац: Срби имају право на једну јединствену државу на Балкану

15.09.2025
16:46
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министар Сташа Кошарац рекао је да српски народ има право на једну јединствену државу на Балкану и то је потпуно легитиман политички став и идеја око које треба да се окупе сви Срби.
Кошарац је рекао да ништа спорно нема у томе да Срби ријеше своје државно питање.
"На Балкану је направљена јединствена држава која одговара интересима Словенаца и то је Словенија, затим Хрватска, затим државе за Македонце, Црногорце, те Албанија", навео је Кошарац.
Он је истакао да глобалне околности иду у прилог томе да је сазрело вријеме да Срби на Балкану имају једну јединствену државу.
"Шта Сарајево мисли о томе, није наш проблем. Не треба да нас изненађују њихове реакције. Девастирани су. БиХ је бесмислена и пропала земља, посебно након свих међународних операција, притисака и обмана", навео је Кошарац на Инстаграму.
Кошарац је поручио да се историјска грешка мора исправити, јер српски народ више нема право на историјске заблуде и наивности.
