Logo
Large banner

Кошарац: Срби имају право на једну јединствену државу на Балкану

15.09.2025

16:46

Коментари:

0
Кошарац: Срби имају право на једну јединствену државу на Балкану
Фото: Уступљена фотографија

Замјеник предсједавајуће Савјета министар Сташа Кошарац рекао је да српски народ има право на једну јединствену државу на Балкану и то је потпуно легитиман политички став и идеја око које треба да се окупе сви Срби.

Кошарац је рекао да ништа спорно нема у томе да Срби ријеше своје државно питање.

"На Балкану је направљена јединствена држава која одговара интересима Словенаца и то је Словенија, затим Хрватска, затим државе за Македонце, Црногорце, те Албанија", навео је Кошарац.

Дан српског јединства

Република Српска

Додик: Референдум важан за пут наше слободе

Он је истакао да глобалне околности иду у прилог томе да је сазрело вријеме да Срби на Балкану имају једну јединствену државу.

Ана Брнабић

Србија

Брнабић: Нека се тробојка увијек поносно вијори

"Шта Сарајево мисли о томе, није наш проблем. Не треба да нас изненађују њихове реакције. Девастирани су. БиХ је бесмислена и пропала земља, посебно након свих међународних операција, притисака и обмана", навео је Кошарац на Инстаграму.

Кошарац је поручио да се историјска грешка мора исправити, јер српски народ више нема право на историјске заблуде и наивности.

Подијели:

Таг:

Сташа Кошарац

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

18

Испливао прљав веш из свлачионице Јунајтеда, клуб направио неочекиван потез

19

16

Ђани преварен у Македонији: Умјесто водитељке сачекао га човјек у доњем вешу

19

15

Република Српска и Србија обиљежиле данас Дан српског јединства

19

13

Каран: Будућност Српске се пише у образовним институцијама

18

59

Техничка школа Бања Лука на обиљежавању Дана јединства и Дана српске заставе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner