Брнабић: Нека се тробојка увијек поносно вијори

Извор:

СРНА

15.09.2025

16:10

Коментари:

0
Брнабић: Нека се тробојка увијек поносно вијори
Фото: АТВ БЛ

Предсједница Скупштине Србије Ана Брнабић честитала је Дан српског јединства, слободе и националне заставе, који данас обиљежавају Србија и Република Српска, уз жељу да се српска тробојка увијек поносно вијори.

"Данас обиљежавамо Дан српског јединства, слободе и националне заставе! Нека се наша тробојка увијек поносно вијори - у част прошлости, одговорно за садашњост и храбро за будућност", написала је Брнабићева на Инстаграму.

И други званичници и министарства у Влади Србије честитали су овај дан грађанима Србије и Републике Српске.

Дан српског јединства

Република Српска

Додик: Референдум важан за пут наше слободе

Дан српског јединства, слободе и националне заставе, који Србија и Република Српска прослављају 15. септембра, има за циљ јачање јединства српског народа у Србији и Српској, али и јачање култа националне заставе.

Празнује се од 2020. године, а симболично је установљен на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта 1918. године.



Таг:

Ана Брнабић


