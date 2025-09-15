Брнабић: Нека се тробојка увијек поносно вијори

Извор:
Предсједница Скупштине Србије Ана Брнабић честитала је Дан српског јединства, слободе и националне заставе, који данас обиљежавају Србија и Република Српска, уз жељу да се српска тробојка увијек поносно вијори.
"Данас обиљежавамо Дан српског јединства, слободе и националне заставе! Нека се наша тробојка увијек поносно вијори - у част прошлости, одговорно за садашњост и храбро за будућност", написала је Брнабићева на Инстаграму.
И други званичници и министарства у Влади Србије честитали су овај дан грађанима Србије и Републике Српске.
Република Српска
Додик: Референдум важан за пут наше слободе
Дан српског јединства, слободе и националне заставе, који Србија и Република Српска прослављају 15. септембра, има за циљ јачање јединства српског народа у Србији и Српској, али и јачање култа националне заставе.
Празнује се од 2020. године, а симболично је установљен на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта 1918. године.
