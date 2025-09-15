Logo
ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

15.09.2025

16:49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!
Фото: Танјуг/АП

Директор ФБИ Каш Пател изјавио је да су истражитељи пронашли ДНК доказе који повезују наводног убицу Чарлија Кирка, Тајлера Робинсона, са мјестом прошлонедјељног атентата.

Пател је то изјавио у понедјељак ујутру током гостовања у емисији ''Fox & Friends'', рекавши да је ДНК осумњиченог пронађен на шрафцигеру, као и на пешкиру који је био умотан око ватреног оружја за које се вјерује да је коришћено у пуцњави.

"Могу да извијестим данас да су ДНК трагови са пешкира који је био умотан око ватреног оружја и ДНК са шрафцигера позитивно обрађени и потврђени за осумњиченог који је у притвору", рекао је Пател.

Власти наводе да је Робинсон скочио са крова прије него што је побјегао из кампуса Универзитета у долини Јуте непосредно након пуцњаве. Кажу да је потом кроз шумовити дио побјегао у оближње насеље, остављајући у шуми оружје умотано у пешкир.

65d5e916a4eff taker karlson

Свијет

Познати водитељ Такер Карлсон о убиству Чарлија Кирка: ''Потребан нам је ред, немамо га''

Тајлер Робинсон, осумњичени за Кирково убиство, тренутно се налази под "посебним надзором" власти у Јути. Полиција наводи да током испитивања није сарађивао.

(Телеграф.рс)

