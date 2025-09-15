ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

15.09.2025
Директор ФБИ Каш Пател изјавио је да су истражитељи пронашли ДНК доказе који повезују наводног убицу Чарлија Кирка, Тајлера Робинсона, са мјестом прошлонедјељног атентата.
Пател је то изјавио у понедјељак ујутру током гостовања у емисији ''Fox & Friends'', рекавши да је ДНК осумњиченог пронађен на шрафцигеру, као и на пешкиру који је био умотан око ватреног оружја за које се вјерује да је коришћено у пуцњави.
"Могу да извијестим данас да су ДНК трагови са пешкира који је био умотан око ватреног оружја и ДНК са шрафцигера позитивно обрађени и потврђени за осумњиченог који је у притвору", рекао је Пател.
Власти наводе да је Робинсон скочио са крова прије него што је побјегао из кампуса Универзитета у долини Јуте непосредно након пуцњаве. Кажу да је потом кроз шумовити дио побјегао у оближње насеље, остављајући у шуми оружје умотано у пешкир.
Тајлер Робинсон, осумњичени за Кирково убиство, тренутно се налази под "посебним надзором" власти у Јути. Полиција наводи да током испитивања није сарађивао.
