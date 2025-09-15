Logo
Познати водитељ Такер Карлсон о убиству Чарлија Кирка: ''Потребан нам је ред, немамо га''

15.09.2025

16:42

Конзервативни политички коментатор Такер Карлсон огласио се након смрти свог драгог пријатеља Чарлија Кирка.

Бивши водитељ Фокс њуза гостовао је у емисији "Тhe Megan Kelly Show" гдје се осврнуо на изненадно убиство десничарског политичког активисте, који је упуцан на једном колеџу у Јути.

Током епизоде, која је емитована прије него што је осумњичени Тајлер Робинсон (22) ухапшен због Кирковог убиства, водитељка Кели је питала Карлсона да ли се плаши "поремећених" и "идеолошки вођених" људи.

TAJLER-ROBINSON-UBICA-ČARLIJA-KIRKA-120925

Свијет

Гувернер Јуте: Убица Чарлија Кирка не сарађује с властима

"Доживио сам неке ствари у посљедњих неколико година о којима никада нећу говорити јер моја породица то не жели, али имао сам разлога да о томе много размишљам и заиста осјећам да је све у Божјим рукама. Искрено, дубоко осјећам то", одговорио је Карлсон и наставио:

"Сада имам веома велику породицу. Ја сам на челу породице, па су моји страхови и бриге далеко шири од мене самог, и то је тема свакодневних молитви, укључујући и јутрос. Али не мислим да можемо сами бирати време, не можемо".

ČARLI-KIRK-140925

Свијет

Чарли Кирк у дресу српског кошаркашког клуба?!

Он је даље подијелио да су му његова вјера и увјерења помогли да преброди тешка времена, укључујући и пријетње по његов живот, од којих су неке биле "блиски сусрети".

„Имао сам неколико, заправо више ситуација које сматрам веома, веома блиским сусретима са смрћу, и током посљедњих 20 година много сам о томе размишљао и осјећам, знате, једноставно тугу због Чарлијеве породице".

"Жао ми је због Ерике на начин који је заиста тешко изразити", додао је водитељ.

ČARLI-KIRK-140925

Свијет

Да ли је ово могуће? Наставник показивао дјеци снимак убиства Чарлија Кирка, и рекао "заслужио је"?!

Током епизоде, у којој су учествовали и Доналд Трамп Млађи и десничарски коментатор Бени Џонсон, Карлсон се осврнуо и на "надмоћно" реаговање људи који су славили Киркову смрт.

"Мој први утисак био је да је ово очигледно нека врста, знате, фабрикованог покушаја да се земља окрене сама против себе и да је вјероватно све лажно. А онда погледате и схватите да заправо није лажно. Ево учитеља из основне школе у Ајдаху и ево инструкторке јоге из Западног Холивуда".

"Ово су као прави људи са правим именима. А онда схватите, мислим, дубина зла тамо напољу је заиста огромна... И нисам могао да се окренем, и схватио сам када сам се пробудио јутрос, то ме заиста боли", додао је.

Карлсон је рекао да је Кирк заправо био "управо код нас кући" док је говорио о тренутном стању Америке.

"Потребан нам је ред, немамо га, надам се да ће бити враћен. Али, много дубље, људи треба да се трансформишу да би видјели једни друге онако како их Бог види. Укључујући и своје непријатеље, као људска бића која раде лоше ствари, али су ипак створена од Бога. Очигледо је да су Сједињене Државе у неком облику грађанског рата".

Непуних недјељу дана након што је Кирк убијен, осумњичени Тајлер Робинсон, није признао убиство и не сарађује са властима, рекао је у недељу гувернер Јуте Спенсер Кокс.

(Телеграф.рс)

