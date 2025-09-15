Logo
Халид Бешлић и Мирослав Илић су вољели ову жену: Чак су се и потукли због ње

15.09.2025

16:24

Фото: Youtube

Пјевач народне музике Халид Бешлић је деценијама у браку са Сејдом, али многи нису заборавили да је прије ње љубио Сузану Манчић, за којом су многи уздисали.

Детаље ове романсе открио је давно текстописац Назиф Гљива, који је открио да је Халид Бешлић током 80-их година био лудо заљубљен у Сузану, коју је тадашња јавност знала као “лото дјевојку”, а пјевач то никада није негирао.

''Свиђа ми се Сузана'', рекао је Халид повјерљиво свом пријатељу Назифу, који је одлучио да их споји.

Њихов сусрет у Ријеци био је пун страсти. Халид и Сузана сједили су загрљени на риви, уживајући у својој љубави. Тај тренутак инспирисао је Гљиву да напише пјесму посвећену њиховој вези, под називом “Гитара и чаша вина”. Иако пјесма никада није снимљена, стихови попут

– Тужна је пјесма моја, тужни су моји снови… остали су у сјећању многих.

Халид Бешлић-02092025

Сцена

Халид Бешлић излази из болнице, менаџер открио детаље

Због ње су се и тукли

Интересантно је да је једном приликом Владо Перовић, власник некад познатог клуба и бивши супруг Лепе Лукић, открио и да су се својевремено Халид Бешлић и Мирослав Илић наводно потукли управо због Сузане. Све се, како тврди, одиграло почетком деведесетих, у његовом клубу.

''Сјећам се те вечери. Није то била крвава туча, али умјетници су вољели да се показују и доказују пред лијепом женом. Е, баш та љепотица је била Сузана Манчић. Обојица су мало више попили, па су се погуркали. Тако су ми реферисали. Мирослав је био мало наџак-баба кад попије, док је Халид био мирнији. Није било крви, псовки да. Поливали су се пићем и гурали. У то вријеме је нормално било да се мушкарци закаче због жене. Па, Сузи је била љепотица. Халид је био згодан, млад, лијеп, Мирослав такође. Мада, он је био гадан кад попије, зато је и добро што не пије већ 20 година'', кроз осмијех је рекао Перовић за медије.

Халид Бешлић-02092025

Сцена

Менаџер посјетио Халида Бешлића, па открио у каквом је стању

Имали саобраћајну несрећу

Сузана Манчић и Халид скоро су настрадали у саобраћајној несрећи крајем 1986. године на путу Зајечар–Београд. У аутомобилу којим је Сузана управљала, заједно са пјевачем и другим сапутницима, дошло је до несреће када је изгубила контролу над возилом.

Срећом, сви су прошли без тежих повреда, а она је касније испричала како јој је цијели живот прошао кроз главу у тренутку несреће, преноси Телеграф.

