Осуђен на 4 године затвора због продаје необјављених холивудских хитова

15.09.2025

15:57

Фото: Pexels

Суд у Мемфису осудио је 37-годишњег Стивена Хејла на 57 мјесеци затвора јер је крао и продавао дигиталне копије филмова прије званичне дистрибуције. ФБИ наводи да су пиратске верзије изазвале милионске губитке холивудским студијима.

Хејлу, запосленом у компанији за производњу ДВД и Blue-ray дискова, доказано је да је између фебруара 2021. и марта 2022. украо стотине примерака филмова намењених продаји. Међу насловима које је илегално дистрибуирао налазе се Godzilla v. Kong, Dune, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, F9: The Fast Saga, Venom: Let There Be Carnage и Black Widow.

Он је признао кривично дело повреде ауторских права и пристао да надокнади штету, укључујући враћање више од 1.100 дискова заплијењених током истраге. Током хапшења код њега је пронађено и оружје, што му је донијело додатну оптужницу за нелегално посједовање ватреног оружја.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Србија

Полиција лоцирала осумњиченог за убиство у Обреновцу: Ево гдје је опкољен!

Spider-Man: No Way Home прошао најгоре

Министарство правде САД саопштило је да је Хејл незаконито риповао Blue-ray верзију филма Spider-Man: No Way Home и подијелио је на интернету више од мјесец дана прије изласка. Копија је преузета на десетине милиона пута, а штета се мјери десетинама милиона долара.

Policija Srbija

Србија

Хорор у Обреновцу: Запалио човјеку кућу, претукао га, па му усмртио сина

Поред овог случаја, тужиоци су раније у марту оптужили двојицу радника треће стране повезане са StubHub платформом да су препродавали украдене карте за Taylor Swift Eras Tour, као и за мечеве УС Опена, концерте Еда Ширана и Аделе, те NBA утакмице. Овај процес показује колико су пиратерија и крађа садржаја озбиљан изазов и за филмску и за забавну индустрију у цјелини, преноси Телеграф.

