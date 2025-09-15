Logo
Дрогираних у саобраћају од почетка године 289

АТВ

15.09.2025

15:41

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Од почетка године током контроле саобраћаја МУП Републике Српске евидентирао је 289 возача под утицајем опојних дрога.

Поред њих, санкционисано је и 650 возача који су одбили да се подвргну контроли на присуство опојних дрога или психоактивних супстанци на којима је означено да се не смију употребљавати прије и за вријеме вожње.

пуцнјава сарајево полиција фбих

БиХ

Полиција нема чиме тестирати возаче на дрогу, ови што имају стање је катастрофално

"У периоду јануар - август 2025. године на путевима Републике Српске извршили контролу 1.197 возача за које је посумњано да управљају возилом под дејством опојних дрога или психоактивних супстанци на којима је означено да се не смију употребљавати прије и за вријеме вожње", саопштено је из полиције за АТВ.

