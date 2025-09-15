Дрогираних у саобраћају од почетка године 289

Извор:
АТВ
15.09.2025
15:41
Од почетка године током контроле саобраћаја МУП Републике Српске евидентирао је 289 возача под утицајем опојних дрога.
Поред њих, санкционисано је и 650 возача који су одбили да се подвргну контроли на присуство опојних дрога или психоактивних супстанци на којима је означено да се не смију употребљавати прије и за вријеме вожње.
"У периоду јануар - август 2025. године на путевима Републике Српске извршили контролу 1.197 возача за које је посумњано да управљају возилом под дејством опојних дрога или психоактивних супстанци на којима је означено да се не смију употребљавати прије и за вријеме вожње", саопштено је из полиције за АТВ.
