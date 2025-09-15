Хорор у Обреновцу: Запалио човјеку кућу, претукао га, па му усмртио сина

15.09.2025
15:43
Коментари:0
Мушкарац који је наводно подметнуо пожар и претукао власника куће у мјесту Стублине код Обреновца и побјегао аутомобилом, током бјекства је, како се сумња, ударио сина оштећеног који је био на бициклу и усмртио га.
Према првим информацијама, осумњичени је прво дошао до куће оштећеног, гдје га је тукао и запалио му кућу.
Потом је сјео у аутомобил и успут наишао на сина пребијеног човјека, који се кретао на бициклу, прегазио га колима и усмртио.
Хроника
Четири особе осуђене на 11 година затвора због трговине људима
Увиђај у сарадњи са полицијом обавља дежурни тужилац Вишег тужилаштва у Београду, пише Танјуг.
Република Српска
1 ч1
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Сцена
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
16
17
10
17
05
17
04
16
54
Тренутно на програму