Хорор у Обреновцу: Запалио човјеку кућу, претукао га, па му усмртио сина

15.09.2025

15:43

Коментари:

0
Policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Мушкарац који је наводно подметнуо пожар и претукао власника куће у мјесту Стублине код Обреновца и побјегао аутомобилом, током бјекства је, како се сумња, ударио сина оштећеног који је био на бициклу и усмртио га.

Према првим информацијама, осумњичени је прво дошао до куће оштећеног, гдје га је тукао и запалио му кућу.

Потом је сјео у аутомобил и успут наишао на сина пребијеног човјека, који се кретао на бициклу, прегазио га колима и усмртио.

Полиција ФБиХ

Хроника

Четири особе осуђене на 11 година затвора због трговине људима

Увиђај у сарадњи са полицијом обавља дежурни тужилац Вишег тужилаштва у Београду, пише Танјуг.

Obrenovac

Убиство

podmetanje požara

  • Најновије

  • Најчитаније

17

16

Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

