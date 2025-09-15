Logo
Четири особе осуђене на 11 година затвора због трговине људима

15.09.2025

15:36

Четири особе осуђене на 11 година затвора због трговине људима
Фото: АТВ БЛ

Кантонални суд у Тузли осудио је четири особе на казну затвора од укупно 11 година и један мјесец због трговине људима, ванбрачне заједнице са млађим малољетником и запуштања или злостављања дјетета или малољетника.

Казна затвора у трајању од по пет година изречена је лицима чији су иницијали Ј.О. и Ф.О. због кривичног дјела трговина људима, док је лице С.Х. осуђено на седам мјесеци затвора због продужених кривичних дјела ванбрачна заједница с млађим малољетником и запуштање или злостављање дјетета или малољетника.

Лице чији су иницијали Н.К. кажњено је на шест мјесеци затвора због продуженог кривичног дјела ванбрачна заједница с млађим малољетником.

policija rs

Хроника

Ухапшени због посједовања недозвољеног оружја и наношења тјелесних повреда

Оптужени Ј.О. и Ф.О. су оглашени кривим што су у јануару 2022. године на подручју Тузле, док је Ј.О. живио у ванбрачној заједници са млађом малољетницом, користећи њен положај беспомоћности, наводили, а Ј.О. и превозио особу која није навршила 18 година живота у сврху искориштавања присилним просјачењем.

Полиција ФБиХ

Хроника

Одређен притвор Ахмеду Кастратију осумњиченим за убиство

Оптужени С.Х. и Н.К. су оглашени кривим што су у јануару 2022. године као родитељи, својим малољетним кћеркама доби између 14 и 16 година из користољубља омогућили ванбрачни живот са другим особама, а С.Х. и што је од јануара 2020. године па до јануара 2022. године, своју малољетну дјецу присилио на просјачење.

Пресуда није правоснажна, јер странке имају право жалбе, преноси Срна.

