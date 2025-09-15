Logo
Large banner

УЗНЕМИРУЈУЋЕ! Убица из Обреновца објавио снимак човјека којег је убио

Извор:

Информер

15.09.2025

16:11

Коментари:

0
УЗНЕМИРУЈУЋЕ! Убица из Обреновца објавио снимак човјека којег је убио
Фото: Društvene mreže

Стравичан злочин у Великом Пољу код Обреновца добија још трагичније размјере! Мјештанин Срђан П. убио је свог комшију Игора Ј, након што му је претходно запалио кућу. Посебно узнемирујуће је то што је осумњичени читав догађај снимио и видео објавио на друштвеним мрежама.

На снимку се чује како осумњичени говори о разлозима због којих је починио злочин, а потом показује и аутомобил којим је, како тврди, ударио жртву. На снимку је Игор Ј. који непомично лежи сав крвав. У позадини се види пожар који је захватио кућу убијеног.

- Људи, овако сљедећи пут, неко узме ли име моје породице, загази ли на моју породицу. Је л' тако Ићо, реци? Тако је, умиреш, полако, али сигурно, љуби те брат. Ово је ауто са којим сам га спуцао, није се надао, а тамо му гори кућа и остало, тако да ће да ужива - објавио је убица С.П. из Обреновца на друштвеним мрежама.

Овај случај шокирао је јавност и изазвао велику забринутост због начина на који се насилни садржаји шире путем интернета. Полиција је одмах реаговала и ухапсила Срђана П, а истрага је у току.

Снимак нећемо објавити јер је изразиту узнемирујући.

(Информер)

Подијели:

Тагови:

Убиство

Obrenovac

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

16

49

Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner