УЗНЕМИРУЈУЋЕ! Убица из Обреновца објавио снимак човјека којег је убио

Извор:
Информер
15.09.2025
16:11
Коментари:0
Стравичан злочин у Великом Пољу код Обреновца добија још трагичније размјере! Мјештанин Срђан П. убио је свог комшију Игора Ј, након што му је претходно запалио кућу. Посебно узнемирујуће је то што је осумњичени читав догађај снимио и видео објавио на друштвеним мрежама.
На снимку се чује како осумњичени говори о разлозима због којих је починио злочин, а потом показује и аутомобил којим је, како тврди, ударио жртву. На снимку је Игор Ј. који непомично лежи сав крвав. У позадини се види пожар који је захватио кућу убијеног.
- Људи, овако сљедећи пут, неко узме ли име моје породице, загази ли на моју породицу. Је л' тако Ићо, реци? Тако је, умиреш, полако, али сигурно, љуби те брат. Ово је ауто са којим сам га спуцао, није се надао, а тамо му гори кућа и остало, тако да ће да ужива - објавио је убица С.П. из Обреновца на друштвеним мрежама.
Овај случај шокирао је јавност и изазвао велику забринутост због начина на који се насилни садржаји шире путем интернета. Полиција је одмах реаговала и ухапсила Срђана П, а истрага је у току.
Снимак нећемо објавити јер је изразиту узнемирујући.
(Информер)
Најновије
Најчитаније
17
05
17
04
16
54
16
49
16
49
Тренутно на програму