Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

15.09.2025
Срђан П. осумњичен је да је аутомобилом усмртио комшију Игора Ј. након чега је побјегао.
Претходно је осумњичени претукао оца Игора Ј. и запалио двије куће. Још увијек нема детаљних и тачних информација. Оно што се може сазнати из српских медија је да је полиција опколила осумњиченог у мјесту Јошева код Уба и да трају преговори о хапшењу, пише Телеграф.
Претходно је Срђан П. на друштвеној мрежи Инстаграм објавио снимак на којем се види Игор Ј. како крвав лежи на цести, а након чега му осумњичени говори да му је запалио двије куће и да ће тако проћи сви који дирају у његову породицу.
Снимак је изразито узнемирујући због чега га нећемо дијелити нашим читаоцима.
