Ово су главни разлози одласка у инвалидску пензију

Малигне, душевне и кардиоваскуларне болести, као и болести мишићно-коштаног система и везивног ткива и болести нервног система најчешћи су узроци губитка радне способности у Републици Српској, наводе из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
"У поступку рјешавања захтјева за остваривањe права на инвалидску пензију у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске у периоду јануар-децембар 2025. године, извршено је укупно 6.245 оцјена радне способности, што је у односу на претходну годину мање за 191 или 3,05%.
На домаће осигурање односило се 5.102 или 81,7% захтјева, док је са ино носиоцима осигурања усаглашавано 1.143 или 18,3% захтјева за оцјену радне способности.
Настанак инвалидности односно губитак радне способности, љекари вјештаци Фонда су утврдили у 1.507 случајева или 24,1% од укупног броја вјештачења, од чега је 1.118 или 74,2% у домаћем, а 389 односно 25,8% у ино осигурању", кажу из Фонда ПИО.
Губитак радне способности као посљедица болести у 2025. години најчешће се појављивао код:
- малигних болести, 309 случаја или 20,5%,
- душевних болести, 291 случај или 19,3%,
- кардиоваскуларних болести, 281 случај или 18,6%,
- болести мишићно-коштаног система и везивног ткива, 165 случаја или 10,9%,
- болести нервног система, 157 случаја или 10,4%.
Малигне болести заједно са душевним и кардиоваскуларним обољењима чине чак 58,5% узрока настанка инвалидности, односно губитка радне способности, што представља изузетно висок проценат.
"Док су у већини држава региона и у Европи кардиоваскуларне болести најчешћи узрок губитка радне способности, у Републици Српској већ више од деценију односно од 2012. године малигне болести заузимају водеће мјесто.
Посматрано кроз дужи временски период, уочава се благи тренд смањења броја случајева обољелих од малигних болести. Тако је 2013. године регистровано 449 случајева, 2023. године 397, 2024. године 384, а и 2025. 309 случајева малигних обољења. Иако је ријеч о благом паду, малигне болести и даље остају најчешћи узрок губитка радне способности у Републици Српској", наводе из Фонда ПИО.
Запажа се и то да је губитак радне способности као посљедица повреде на раду у 2025. години настао у 76 случаја или 5,05%.
"У поступцима вјештачења који су проведени, инвалидност није утврђена у 388 предмета, док у 3.420 случајева поступак још увијек траје јер лијечење није окончано.
Смањена радна способност евидентирана је у 896 случаја, постојање опасности од настанка инвалидности 28, док је у четири предмета испитивање још у току.
Организациона структура, која укључује одјељења различитих нивоа вјештачења, омогућава објективну и прецизну провјеру, што не даје простор за неправилности у раду.
Наставак таквог приступа, уз нагласак на превенцији обољења и повреда на раду, представља кључни корак ка очувању радне способности осигураника у даљем унапређењу система пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске", кажу из Фонда.
