Енерго клуб: Најважнија енерго питања и одговори

АТВ

13.12.2025

12:41

Фото: атв

Нови 'Енерго клуб' издваја најактуелнија енерго питања и доноси одговоре.

Када ћемо знати колико ће нас коштати мрежарина?

Да ли је термоелектрана Угљевик на мрежи?

Куда ће да тече Мушница и како теку Дрина и Требишњица?

Шта раде херцеговачки електричари?

‘Енерго клуб’ пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.

Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.

АТВ

Енерго клуб

Теодора Бјелогрлић

Бојан Носовић

