Енерго клуб: Најважнија енерго питања и одговори

АТВ
13.12.2025
12:41
Нови 'Енерго клуб' издваја најактуелнија енерго питања и доноси одговоре.
Када ћемо знати колико ће нас коштати мрежарина?
Да ли је термоелектрана Угљевик на мрежи?
Куда ће да тече Мушница и како теку Дрина и Требишњица?
Шта раде херцеговачки електричари?
‘Енерго клуб’ пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.
