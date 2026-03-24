Битно: Цијене нафте и нафтних деривата

24.03.2026

10:00

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о цијенама нафте и нафтних деривата.

Колико нас потпуна зависност од увоза нафте и раст глобалних цијена чине рањивим? Да ли је ово тек почетак поскупљења?

Како високе цијене горива тренутно утичу на европске ланце снабдијевања и друмску логистику?

За Битно говоре: Милован Бајић, потпредсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Привредне коморе Републике Српске, Велибор Пеулић, главни координатор Конзорцијума 'Логистика БиХ' и Синиша Пепић, стручњак за економску дипломатију.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

