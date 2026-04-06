Ово су нерадни дани у Републици Српској током васкршњих празника

Нерадни дани за васкршње празнике биће петак, недјеља и понедјељак, саопштено је из Министарства управе и локалне самоуправе.
"У складу са одредбама Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 43/07), за вјернике православне вјероисповијести нерадни дани биће:
-10.4. (православни Велики петак),
-12.4. (дан Васкрса) и
-13.4.2026. године (Васкршњи понедјељак)
"Вјерници православне вјероисповијести имају право на плаћени изостанак са радног мјеста у те дане", речено је из Министарства управе и локалне самоуправе.
